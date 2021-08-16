原标题：交通银行助力企业跨境资金一键触发

近期，鞍钢集团境外子公司成功实现向集团财务公司境内账户汇划一键触发秒到账。“交行财资系统的新功能太好用啦，大大提升了我们集团的跨境资金支付效率，必须点赞。”公司财务人员表示。

据悉，财资系统（财务公司财资管理系统）是交通银行为满足集团财务公司综合金融需求而自主研发的一个系统平台。自2015年推出以来，通过不断升级优化，系统已具备包括账务管理、支付结算、信贷票据、风险管理、财企集成、监管报送等一体化功能，累计含有36个子系统，近1500项具体业务功能。交通银行财资系统曾获人民银行科技发展二等奖。目前，交通银行已形成了数百人的专职项目团队，具备丰富的项目上线和客户运营服务经验。

本次交通银行通过将财资系统与中国人民银行跨境人民币支付系统（CIPS系统）标准收发器对接，成功上线跨境人民币业务的跨行支付功能模块。

(责编：曹淼、李源)