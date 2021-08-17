人民网北京8月17日电 （记者余璐）今年是“十四五”开局之年，我国新型智慧城市建设加快推进。“今年上半年，国内生产总值同比增长12.7%，新型智慧城市建设在新冠疫情防控、助力乡村振兴、促进经济增长、倒逼城市创新等方面发挥了重要作用。”近日，在第一届中国新型智慧城市建设峰会新闻发布会上，国家信息中心副主任徐长明如是说。

“十四五”规划纲指出，建设智慧城市和数字乡村，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，探索建设数字孪生城市。

徐长明在会上表示，“十四五”时期，新型智慧城市建设进入大数据驱动、智能技术深入应用的新阶段，面临全新的机遇和挑战。以新型智慧城市建设赋能城市高质量发展，是新时期推进智慧城市建设的题中要义。

“这需要构建开放、包容、共享的新型智慧城市生态合作体系，要以新型智慧城市建设为载体，推动新型基础设施建设和数字经济发展，加快新旧动能转换，构建开放、共享、互联、智能的新型智慧城市建设新格局。”徐长明说。

记者梳理发现，今年以来，北京、上海、广州、深圳、青岛、杭州、南京、宁波、武汉、厦门等地已制定或实施智慧城市发展的专项规划。住房和城乡建设部公开数据显示，我国智慧城市试点数量已经达到290个。

推动新型智慧城市高质量发展该如何破题？国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广指出，需求上，智慧城市要解决真问题；使命上，以人为本，开放惠民；价值上，要追求效果导向、效益导向；品质上，平战结合，聪慧敏捷；形态上，以终为始、长效运营。

单志广还谈到，经过近几年的发展，推进新型智慧城市建设取得了重大进展。各地重视程度越来越高，部分省市在新型智慧城市建设中，逐步从供给侧建设转向需求侧的满足，新型智慧城市建设不再是城市管理者的“试验田”，逐步成为群众对智慧城市需求的“定制卷”。

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