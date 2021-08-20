人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国家知识产权局依法驳回“杨倩”“陈梦”“全红婵”等109件商标注册申请

2021年08月20日08:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月20日电 （赵竹青）国家知识产权局19日发布通告表示，在第32届奥林匹克运动会上，中国体育代表团以优异成绩为祖国和人民赢得了荣誉，然而个别企业和自然人把“杨倩”“陈梦”“全红婵”等奥运健儿姓名和“杏哥”“添神”等相关特定指代含义的热词进行恶意抢注，提交商标注册申请，以攫取或不正当利用他人市场声誉，侵害他人姓名权及其合法权益，已产生了恶劣的社会影响。对此，国家知识产权局予以谴责，并依据商标法第十条第一款第（八）项的规定，对第58130606号“杨倩”、第58108579号“陈梦”、第58265645号“全红婵”等109件商标注册申请（含一标多类）予以快速驳回。

国家知识产权局表示，将一如既往地保持严厉打击商标恶意抢注行为的高压态势，不断强化对包括奥运健儿在内的具有较高知名度的公众人物姓名的保护，对违反诚实信用原则、恶意申请商标注册、图谋不当利益的申请人及其委托的商标代理机构，依法依规严肃处理，持续营造良好的创新环境和营商环境。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
三大运营商公布半年报：5G套餐用户数近5亿
　　人民网北京8月20日电 （赵超）8月19日，中国联通公布上半年财报，至此，三大电信运营商的半年报悉数发布。根据三大电信运营商公布的上半年业绩报告，中国5G套餐用户数已达4.95亿户，距离5亿户一步之遥。…
国家知识产权局依法驳回“杨倩”“陈梦”“全红婵”等109件商标注册申请
　　人民网北京8月20日电 （赵竹青）国家知识产权局19日发布通告表示，在第32届奥林匹克运动会上，中国体育代表团以优异成绩为祖国和人民赢得了荣誉，然而个别企业和自然人把“杨倩”“陈梦”“全红婵”等奥运健儿姓名和“杏哥”“添神”等相关特定指代含义的热词进行恶意抢注，提交商标注册申请，以攫取或不正当利用他人市场声誉，侵害他人姓名权及其合法权益，已产生了恶劣的社会影响。对此，国家知识产权局予以谴责，并依据商标法第十条第一款第（八）项的规定，对第58130606号“杨倩”、第58108579号“陈梦”、第58265645号“全红婵”等109件商标注册申请（含一标多类）予以快速驳回。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部