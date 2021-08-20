近日，兴业银行青岛分行以胶州湾湿地碳汇为质押，向青岛胶州湾上合示范区发展有限公司发放贷款1800万元，专项用于企业购买增加碳吸收的高碳汇湿地作物等以保护海洋湿地。

本笔胶州湾湿地碳汇贷，由兴业银行青岛分行联合青岛胶州湾发展集团先行先试，以胶州湾湿地内土壤碳库、水体碳库和植被碳库的固碳能力为基础，通过对湿地的土壤面积、植被面积和多年平均水资源量的监测分析，综合评定其固碳能力。在此基础上，兴业银行以全国碳排放权交易市场当日碳排放交易价格为依据，以胶州湾湿地减碳量的远期收益权为质押，测算贷款金额，并通过人民银行动产融资统一登记公示系统进行质押权利登记和公示后，为企业发放贷款。

“兴业银行创新的质押融资模式为我们拓宽了绿色融资渠道，有效助力企业将生态价值转化为经济价值。”青岛胶州湾上合示范区发展有限公司负责人表示。

兴业银行自入驻青岛以来，将自身绿色金融优势与青岛海洋经济优势相结合，率先成立海洋产业金融中心，积极探索服务青岛“蓝绿经济”的绿色金融发展之路。近期，该行青岛分行再次升级《蓝色金融服务海洋经济综合服务方案》3.0版，进一步明确蓝色金融业务标准，创设海惠贷、海速贷、海状元贷、海洋碳汇贷、海域使用权抵押贷、蓝色债券等十大产品体系，面向初创期、成长期、成熟期海洋客户，提供全生命周期综合金融服务。

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