人民网北京8月20日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年8月20日8时38分，航天员聂海胜成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门，截至10时12分，航天员聂海胜、航天员刘伯明身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服，已先后从天和核心舱节点舱成功出舱，并已完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作，后续将在机械臂支持下，相互配合开展空间站舱外有关设备安装等作业。期间，在舱内的航天员汤洪波配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。

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