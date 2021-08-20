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科大讯飞人工智能产品亮相第五届中阿博览会

2021年08月20日10:17 | 来源：新华网
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原标题：科大讯飞人工智能产品亮相第五届中阿博览会

　　 第五届中阿博览会以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题，于19日—22日在宁夏银川举办。本届中阿博览会设置了数字经济、跨境电商、绿色食品、清洁能源新型材料、医疗康养、综合商品六大展区进行展览展示活动，其中综合商品展区采用线上参展观展模式。

　　科大讯飞作为国内人工智能的知名企业，携多款人工智能应用和产品亮相数字经济展区，从教育、医疗、城市服务等领域展出了翻译机、录音笔等多款产品，演绎人工智能前沿动态。

　　智能工业板块，科大讯飞结合人工智能、5G等技术，设计跨行业、跨领域的AI工业互联网平台，为各类企业提供标准AI能力、工业AI模型训练平台和相关的工业物联设备。

　　智慧医疗板块，展出讯飞智医助理、传染病智能监测预警平台等产品，能有效提升医疗服务质效，实现传染病早期预警。

　　智慧教育板块，智慧课堂、大数据精准教与学等多种应用走进校园课堂，服务超过1亿师生，形成覆盖“教学考评管”全场景智慧教育产品体系。智慧城市板块，水利大数据平台”“AI水管家”等人工智能技术被应用于智慧水利、智慧环保、数字园区和智慧交通等方面。

　　企业和消费者板块展出的AI+财务、企业大脑、管理数字化等应用让观众看到企业管理发展的另一种可能，讯飞扫描词典笔和双屏翻译机打破了文字转写传统场景。

(责编：董童、李源)

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