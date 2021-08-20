8月19日，上海银行发布2021年半年度报告。报告期内，上海银行实现营业收入277.05亿元，同比增长9.02%；实现归属于母公司股东的净利润122.78亿元，同比增长10.30%；基本每股收益0.86元，同比增长10.26%，营业收入、归母净利润同比增速较第一季度分别提高3.40个百分点和4.26个百分点，年化ROE扭转下降趋势、同比明显改善。

半年报显示，截至2021年6月末，上海银行资产总额26283.63亿元，较上年末增长6.75%。客户贷款和垫款总额11852.60亿元，较上年末增长7.94%，占资产总额比重45.09%，较上年末提高0.49个百分点。存款总额14196.09亿元，较上年末增长9.44%，占负债总额比重58.38%，较上年末提高1.27个百分点。资产质量方面，截至6月末，上海银行不良贷款率为1.19%，较上年末、一季度末分别下降0.03个百分点、0.02个百分点；关注类贷款占比1.86%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率为324.04%，较上年末、一季度末分别提高2.66个百分点、0.73个百分点。

此外，半年报还披露，2021年上半年，上海银行普惠金融贷款投放金额300.28亿元，同口径同比增长49.08%，普惠金融贷款余额550.22亿元，同口径较上年末增长25.44%；供应链金融投放金额311.70亿元，同口径同比增长39.28%。在绿色金融方面，该银行贷款投放金额102.63亿元，绿色贷款余额189.05亿元，较上年末增长75.26%，绿色债券投资余额71.02亿元，较上年末增长36.39%。此外，2021年6月末，上海银行管理零售客户综合资产（AUM）8,427.45亿元，较上年末增长12.50%，实现财富管理中间业务收入7.61亿元，同比增长36.30%；理财产品存续规模4,151.68亿元，较上年末增长329.49亿元，增幅8.62%。

据上海银行方面介绍，该银行将“实施数字化转型”作为发展策略，紧跟大数据、人工智能等前沿技术应用，优化金融科技建设组织方式和开发流程，不断丰富金融服务产品，持续夯实数据能力和智能化能力，推进线上化、数字化、智能化路径的转型发展。持续深化业务和科技融合，不断推进零售、公司、新兴等业务领域中的金融科技开发全流程敏捷交付，相继建成、投产一批线上化、数字化、智能化提升项目。

(责编：董童、李源)