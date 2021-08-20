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同心共富看浙里 数智赋能新生活

2021年08月20日13:19 | 来源：浙江统战
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原标题：【工作动态】聚焦共同富裕！新的社会阶层人士有话说

8月19日，访谈直播栏目《新阶层·新主张》第十三期在杭州开播。本次活动以“同心共富看浙里 数智赋能新生活”为主题，围绕 “区域融合助推共同富裕”“共同富裕成果经验分享”等主题开展深入探讨，本期节目吸引了36万网友的支持与关注。

浙江省委统战部副部长王利月、杭州市委统战部部务会议成员胡德斌，杭州市拱墅区委常委、统战部长黄飞，杭州市新阶层统战工作研究中心特约研究员屠玥等出席本次活动。杭州市新联会副会长、杭州米络星科技（集团）有限公司董事长刘琼等嘉宾在活动上围绕话题倾情分享。

访谈活动现场

活动现场，浙江省委统战部副部长王利月表示，共同富裕要特别关注城乡的协调发展和对社会弱势群体的帮扶。同时，他指出共同富裕离不开高质量发展，高质量发展需要科技的创新和人才的培育，鼓励新的社会阶层人士能够积极联合起来，搭建平台，以人为核心，为解决百姓关心关注的问题献计献策。

刘琼以“感谢、感动、感恩”三个关键词开场，分享了自己家乡瑞金脱贫攻坚实现小康的故事。“我的家乡就是共同富裕的一个生动案例，作为新的社会阶层人士，我们要去团结更多人，影响更多人，把党的政策方针传播出去。未来属于青年，我们希望让更多年轻人能投身到助农、助残、助学的共同富裕事业中去。”

与会嘉宾还在现场积极探讨，分享在浙江省统一战线助推共同富裕“六大行动”号召下的探索与实践。

“我们希望能把自身平台的科技优势与资源优势，化为统战的重要力量。”刘琼提到，米络星以自身的“星流域”模式赋能乡村，通过“联合统战力量、助力人才孵化、改造供应链路、促成产业集聚”，积极促进乡村“互联网+产业经济”的融合深化，助推农村产业转型升级。

据悉，本次活动由中共杭州市委统战部、中共拱墅区委统战部指导，杭州市新联（网联）会、拱墅区新联（网联）会、运河·同心荟新媒体新青年联盟主办，米络星集团/KK直播承办。 

(责编：李源、董童)

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