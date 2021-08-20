剑指汽车数据无序收集和违规滥用 五部门发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》
人民网北京8月20日电 （记者栗翘楚）近日，国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》（以下简称《规定》），自2021年10月1日起施行。
当前，随着新一代信息技术与汽车产业加速融合，智能汽车产业、车联网技术的快速发展，以自动辅助驾驶为代表的人工智能技术日益普及，汽车数据处理能力日益增强，暴露出的汽车数据安全问题和风险隐患日益突出。
国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。
《规定》倡导，汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。
据国家互联网信息办公室有关负责人介绍，《规定》中所称汽车数据，是指汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中的涉及个人信息数据和重要数据；所称汽车数据处理，包括汽车数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等，涉及汽车数据处理的全生命周期。《规定》还进一步明确了汽车数据中的个人信息、敏感个人信息、重要数据以及汽车数据处理者的含义和类型。
同时，《规定》明确了汽车数据处理者开展汽车数据处理活动的一般要求。具体包括：一是处理汽车数据应当合法、正当、具体、明确，与汽车的设计、生产、销售、使用、运维等直接相关。二是利用互联网等信息网络开展汽车数据处理活动，应当落实网络安全等级保护等制度，加强汽车数据保护，依法履行数据安全义务。三是应当建立投诉举报渠道，设置便捷的投诉举报入口，及时处理用户投诉举报。
《规定》还明确，开展个人信息处理活动，汽车数据处理者应当通过显著方式告知个人相关信息，取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形。处理敏感个人信息，汽车数据处理者还应当取得个人单独同意，满足限定处理目的、提示收集状态、终止收集等具体要求或者符合法律、行政法规和强制性国家标准等其他要求。汽车数据处理者具有增强行车安全的目的和充分的必要性，方可收集指纹、声纹、人脸、心律等生物识别特征信息。
业内人士表示，如今汽车数据安全已成为现在监管智能网联汽车发展的重要一环，为规范行业发展，此类政策正在密集出台，包括4月底发布的《信息安全技术网联汽车采集数据的安全要求（草案）》，8月中旬发布的《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》等。
“《规定》明确汽车数据处理者违反本规定的，由省级以上网信、工业和信息化、公安、交通运输等有关部门依照《网络安全法》、《数据安全法》等法律、行政法规的规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”国家互联网信息办公室有关负责人说。
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