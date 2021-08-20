人民网北京8月20日电 （记者余璐）“‘十四五’期间，我们将认真贯彻落实党中央作出的碳达峰、碳中和重大决策部署，紧紧围绕森林蓄积量2030年比2005年增加60亿立方米的国家自主贡献目标，扎实开展林业和草原碳汇行动，持续巩固提升林草生态系统碳汇能力，为碳达峰碳中和做出贡献。”在国新办今日举行的“十四五”林业草原保护发展规划新闻发布会上，国家林草局生态保护修复司司长张炜在回答人民网记者提问时如是说。

国新办“十四五”林业草原保护发展规划新闻发布会现场，人民网记者提问。国新办供图

碳达峰、碳中和被纳入我国生态文明建设整体布局。“十四五”期间，国家林草局将如何推进碳达峰、碳中和工作？张炜表示，国家林草局将重点开展六个方面的工作：

一是，扩大林草面积，提升碳汇增量。认真落实“十四五”规划纲要确定的绿化目标任务，深入推进大规模国土绿化行动，科学布局和组织实施一批区域性系统治理示范项目。深入开展全民义务植树，积极推进森林城市建设、乡村绿化美化，多形式多途径推动增绿增汇。

二是，提高森林质量，增强碳汇能力。推进森林科学经营，积极开展森林抚育，实施森林质量精准提升工程，加强中幼林抚育和退化林修复，调整优化林分结构，提高长寿命树种和高效固碳树种的比例。科学实施草原、湿地、荒漠生态保护修复，持续提高林草生态系统的质量和稳定性。

三是，全面加强资源保护，减少碳库损失。加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设，提升各类自然保护地固碳能力。严格保护和合理利用各类林草资源，严厉打击毁林、毁草、毁湿等各类违法犯罪行为，严禁擅自改变林地、草地、湿地用途和性质，减少因不合理的土地利用、土地破坏等活动导致的碳排放。

四是，大力发展林业生物质能源和木竹替代，实现生物减排固碳。因地制宜开展能源林培育，加强现有低产低效能源林改造。稳步提高能源林建设规模和指标，加强生物质能源开发利用和科技攻关。积极推动林业生物质能源产业化，推进优质木竹资源定向培育与利用，提高生物固碳效率。支持在有条件的地区优先推广使用木结构和木竹建材，减少因生产使用钢材水泥等高排放建材造成的碳排放。

五是，完善碳汇计量监测体系，提高科技支撑能力。持续开展全国林业碳汇计量监测，国家林草生态综合监测评价，建立全国林草碳汇数据库。开展林草助力碳中和战略研究，组织开发林草碳汇关键技术，充分发挥林业和草原应对气候变化的特殊作用。

六是，探索碳汇产品价值实现机制，推进林草碳汇交易。积极参与全国碳排放权交易，鼓励充分利用林草碳汇实施碳排放权抵消机制。探索建立林草碳汇减排交易平台，鼓励各类社会资本参与林草碳汇减排行动，助力重点区域、大型活动组织者、自愿减排企业、社会公众等利用林草碳汇实现碳中和，逐步完善林草碳汇多元化、市场化价值实现机制。

(责编：赵竹青、高雷)