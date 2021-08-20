人民网北京8月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局发布通告，向社会公布15项国家计量比对项目结果,涉及放射治疗、医用超声波诊断、雷达测速、燃气表计量等多个民生领域。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次公布结果的国家计量比对项目包括8项A类国家计量比对项目和7项B类国家计量比对项目，涉及20项计量参数，覆盖安全防护、医疗卫生、生态环境监测等多个重点领域。

据了解，此次全国共有128家单位累计参加了329家次比对，其中包括117家法定计量技术机构和专业计量站，以及11家第三方计量技术机构、企业和高等院校的实验室。

该负责人表示，此次比对项目着眼民生领域测量热点和产业发展需求，精准查摆问题，对提升相关行业发展水平具有重要促进作用。

在放射治疗方面。放射治疗是目前肿瘤治疗的三大基本手段之一，放疗剂量的准确与否关系着患者的治疗效果和生命安全。治疗水平电离室剂量计测得的数据是放射治疗设备对病人进行精准放射治疗的重要依据，因此，保障剂量的准确测量显得尤为重要。据介绍，市场监管总局组织开展了（60-250）kV的X射线空气比释动能国家计量比对，全国共有11家计量技术机构参加比对，比对结果在规定的区间范围内，对保障放射临床剂量的准确、维护患者生命安全起到了重要支撑保障作用。

在医用超声波诊断方面。超声波技术已广泛应用于临床诊断，特别是近年来大功率彩超、超声波治疗仪、超声波理疗仪等大功率超声波设备被大量生产和应用，超声测量结果的准确性直接关系到临床治疗方案。据介绍，此次共有27家计量技术机构参加超声功率量值国家计量比对，比对结果均在规定的区间范围内，对保障医疗卫生领域超声功率量值的统一、准确、可靠，维护人民群众的身体健康和生命安全起到了重要支撑保障作用。

在雷达测速仪方面。此次组织开展的机动车雷达测速仪微波发射频率及模拟测速量值比对项目，选择了机动车雷达测速仪在微波发射频率、模拟测速测量点的测量值为比对参数，评估了目前我国多个省、市计量技术机构机动车雷达测速仪检定装置建标情况、测量能力和量值传递工作现状，为公安交管部门强化执法监督，遏制车辆超速等交通违法行为，预防交通事故发生，保障人民群众出行安全提供了有力计量技术支撑。

在燃气表计量方面。燃气表属于国家强制检定的与广大人民群众息息相关的六类重点工作计量器具之一，广泛用于工业及民用燃气的贸易结算。此次家用膜式燃气表检测装置量值比对项目，以使用量较大的G2.5型膜式燃气表为传递标准，选择密封性、不同流量点示值误差为比对项目，全国共有36家计量技术机构参加此次比对，比对结果均在规定的区间范围内，为保障人民群众生命安全、加强能源计量监督管理、助推节能降耗提供重要支撑。

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