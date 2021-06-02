原标题：武汉人工智能计算中心投运

武汉人工智能计算中心5月31日建成投入运行。新华网发

新华网武汉6月1日电（连迅、葛虹菲）武汉人工智能计算中心5月31日建成投入运行，其一期建设规模为100P FLOPS AI算力（FLOPS即每秒浮点运算次数，或每秒峰值速度），算力底座是由数千颗昇腾AI处理器组成的Atlas 900 AI集群，AI算力峰值性能相当于5万台高性能PC机。

武汉人工智能计算中心位于武汉光谷，2020年12月28日开工建设。“我们见证了项目快速交付、上线即饱和运营的武汉速度。”华为技术有限公司常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛说。

人工智能计算中心是建设国家新一代人工智能创新发展试验区的重要基础设施。如何通俗理解武汉人工智能计算中心100P级算力水平呢？专家介绍，拿天文研究场景来说，拥有这样的算力，一个天文学家在20万颗星星的星空图中定位某种特征的星体，所需时间仅为100秒左右，而算力不够的话，耗时会超过100天。

武汉人工智能计算中心投运后可支持人工智能重大应用的模型训练及推理，其核心围绕数字设计、智能制造、智慧城市、基因测序四大应用场景，可广泛服务于自动驾驶、智慧城市、智慧医疗、智能交通等多个领域。

武汉人工智能计算中心算力集群提供的普惠算力，已开始对本地产业集群实施算力赋能。目前，中科院自动化所、武汉大学遥感信息工程学院等多家高校院所和企业与武汉人工智能计算中心的项目合作已经展开。

武汉人工智能计算中心5月31日建成投入运行。新华网发

(责编：李源、曹淼)