本报记者 陆娅楠

强降雨天气对我国粮食生产与保持粮价平稳有何影响？下半年补短板稳投资重点抓哪些工作？如何既纠正运动式“减碳”，又坚决遏制“两高”项目盲目发展？在近日举行的新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮回应了社会关注热点问题。

重点从五方面抓好补短板稳投资

今年1—7月，全国固定资产投资同比增长10.3%，两年平均增长4.3%。民间投资同比增长13.4%，投资规模延续稳定恢复态势，投资结构继续优化。

“为更好发挥有效投资的关键作用，巩固投资持续恢复增长态势，下一步，国家发改委将会同有关部门和地方，重点从五方面抓好补短板稳投资工作。”孟玮表示。

积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目。“‘十四五’规划纲要提出了102项重大工程项目，这是保持经济运行在合理区间、加快构建新发展格局的重要支撑。”孟玮表示，要发挥重大工程项目牵引带动作用，抓紧建立实施推进机制，将102项重大工程进一步细分落实到具体建设项目上，形成清单，强化要素保障，有序推进项目实施。

多措并举稳定制造业投资。积极支持先进制造业投资，不断完善和用好“揭榜挂帅”“赛马”等机制，加快补齐产业链供应链短板弱项。引导企业加大技术改造投资，加强传统制造业碳减排政策的引导和激励，推进绿色低碳投资。综合施策缓解大宗商品价格上涨压力，落实各项降成本政策，增强中下游制造业企业投资动力。

扎实做好项目前期工作。重点督促各地方加大项目前期工作投入，依法合规加快办理项目审批核准备案和用地、规划、环评等手续，加快推进征地拆迁、市政配套等准备工作，推动一批项目尽快具备开工条件。

发挥政府投资引导带动作用。孟玮表示，国家发改委将加快中央预算内投资计划执行进度，提前组织明年中央预算内投资计划编制工作，集中力量办大事难事急事；指导督促各地高质量做好今年下半年和明年上半年地方政府专项债券项目准备，确保专项债券发行后能够及时投入项目建设、尽早形成实物工作量。

进一步调动民间投资积极性。不断完善支持社会资本参与政策，吸引民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板领域建设。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点，盘活存量资产，形成投资良性循环。

全年粮食丰收有较好基础

今年入汛以来，我国多地遭遇强降雨，一些受灾地区的重要基础设施受到损毁。国家发改委紧急下达中央预算内投资7.95亿元，专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后恢复重建工作，其中，用于受灾最严重河南省的专项投资达6.44亿元。

河南是我国产粮大省，特大暴雨对粮食生产造成了哪些影响？是否会导致粮食价格大幅上涨？据农业部门统计，目前河南省农作物受灾面积1600多万亩，部分地区的排涝比较及时。此前国新办发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，根据遥感监测情况看，7月下旬，多数地块的秋粮长势好于常年或与常年持平，全年粮食丰收有较好基础。

“近年来，我国粮食连年丰收，国家粮食储备充裕，收储调运能力增强，粮食产供储加销体系日益完善，市场供给是有保障的，粮食价格不会因此次暴雨灾害出现大幅上涨。”孟玮说，目前，河南受灾地区粮油肉等农副食品货源充足、价格平稳，局部地区不易储存运输的鲜菜特别是叶类菜价格小幅上涨，但涨幅均在正常波动范围内。

今年以来，受生产成本提升、国际市场价格传导、社会库存较低等因素影响，国内化肥价格上行。

国家发改委采取一系列调控措施：春耕期间连续3个月组织投放部分国家化肥商业储备，其间全国氮肥、磷肥和复合肥价格涨幅明显收窄；推动200亿元实际种粮农民一次性补贴尽快落地；约谈提醒重点化肥企业，加强化肥市场监管，对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。

“据监测，近期部分化肥品种价格涨势已明显趋缓。”孟玮表示，下一步，国家发改委将会同有关部门和单位，加强市场供需和价格形势分析研判，积极采取包括推动降低企业生产成本、支持企业提高开工率和产量、加强储备和进出口调节、畅通化肥成品及原辅料运输配送、维护化肥市场流通秩序、大力推进化肥减施增效等政策措施，保障化肥供应和价格基本稳定。

督促各地压减拟上马的“两高”项目350多个

日前，中央政治局会议明确要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

据介绍，今年以来，各地区各部门积极推进碳达峰、碳中和相关工作，取得了一定成效。但有些地方、行业、企业的工作着力点有所“跑偏”，采取的行动措施不符合实事求是、尊重规律、循序渐进、先立后破的要求，主要表现在3个方面：

一是目标设定过高、脱离实际。有的地方、行业、企业提出的目标超越发展阶段；有的地方对高耗能项目搞“一刀切”关停；有的金融机构骤然对煤电等项目抽贷断贷。

二是遏制“两高”行动乏力。遏制“两高”项目盲目发展是当前碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重，但有的地方口号喊得响，行动跟不上，有的地方甚至违规上马“两高”项目，未批先建问题比较突出。

三是节能减排基础不牢。有的地方对节能减排工作不够重视，能耗“双控”落实不力；有的行业没有扎实做好结构节能、技术节能、管理节能，而是寄希望于某种技术一劳永逸解决问题；有的机构蹭热度、追热点。

“这些现象与碳达峰、碳中和工作的初衷和要求背道而驰，必须坚决予以纠正。”孟玮表示，国家发改委正会同有关部门，抓紧制定完善碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，确保党中央、国务院决策部署不跑偏、不走样。

孟玮介绍，近期开展专项检查，督促各地压减拟上马的“两高”项目350多个，减少新增用能需求2.7亿吨标准煤，取得了初步成效。但在专项检查中也发现，一些突出问题仍亟待解决。《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省份能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，节能形势十分严峻。“能耗强度不降反升的9省份，对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的‘两高’项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗‘双控’目标特别是能耗强度降低目标任务。”

国家发改委将进一步完善和强化能耗“双控”制度，制定出台三年工作方案，坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决把不符合要求的“两高”项目拿下来，加快推动经济社会发展全面绿色转型。

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)