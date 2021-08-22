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广西多措并举满足优势商品出口 前7月外贸进出口快速增长

2021年08月22日05:27 | 来源：中国新闻网
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中新网南宁8月21日电 (记者 林浩)广西商务厅厅长杨春庭21日表示，广西将做好边境口岸疏堵工作，保障友谊关通关顺畅；加强对驳船运力以及外贸集装箱调配的协调指导，确保香港“天天班”班次运行；稳定运行以广西为始发地的跨境直达中欧班列，满足优势商品出口。

广西商务厅当天介绍，2021年1-7月，广西外贸进出口3423.1亿元人民币，同比增长32.3%，高于全国平均水平7.8个百分点，增幅在西部地区排位较1-6月提升1位，今年以来首次超过重庆。

贸易伙伴方面，东盟继续位居广西第一大贸易伙伴地位，1-7月，广西对东盟进出口1672.7亿元，增长34%，其中：对越南进出口1194.3亿元，增长28.5%。同期，对“一带一路”沿线国家进出口1793.7亿元，增长31.9%。

但是，杨春庭坦言，受新冠肺炎疫情持续反复等影响，目前，广西外贸企业还普遍面临原材料价格上涨，国际货运紧张价高、人民币汇率波动等突出困难。

对此，杨春庭表示，广西将加快出台资金支持政策，加大对企业的支持力度，缓解原材料价格上涨、物流成本剧增对企业造成的压力，促进跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态加快增长。

同时，广西将做好对重点加工贸易企业的精准服务，加强对新引进落户企业的跟踪帮扶，促进新企业尽快投产形成产能。谋划好加工贸易招商引资活动，重点推动沿海产业向粤港澳大湾区对接，做好产业链招商，培育新增长点。

此外，广西还将扩大市场主体融资和政策性出口信用保险覆盖面，降低企业开拓市场风险。(完)

(责编：赵欣悦、白宇)

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