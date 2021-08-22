重组后，鞍钢粗钢产能将达6300万吨，营业收入达3000亿元，位居国内第二、世界第三。鞍钢未来发展可期，但瓶颈挑战依然存在。专家分析，鞍钢重组本钢需要实现控制权的实质转移，有效提高公司治理能力，切实实现鞍钢本钢文化、思想的进一步整合，方才能够取得“一加一大于二”的协同效应。

8月20日，鞍钢重组本钢大会在辽宁省鞍山市召开。辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢，本钢成为鞍钢的控股子企业。

此次重组后，鞍钢粗钢产能将达6300万吨，营业收入达3000亿元，位居国内第二、世界第三，行业话语权和主导权继续增强，着力打造东北“钢铁航母”，形成“南有宝武、北有鞍钢”的格局。

据了解，鞍钢拥有普钢、特钢、不锈钢和钒钛等完整产品系列，2020年利润创历史最好水平。2021年上半年实现利润总额突破200亿元，销售利润率达到行业平均水平的2倍，资产负债率低于央企和行业平均水平，国际评级为投资级。本钢是辽宁省最大省属国有企业，矿产资源丰富，工艺装备一流，拥有世界最宽幅热连轧机组、世界一流冷轧生产线，粗钢产能达2000万吨。

鞍钢集团董事长谭成旭表示，鞍钢重组本钢，有利于提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局优化和结构调整，维护钢铁行业产业链供应链安全稳定，促进钢铁行业高质量发展。

业内人士认为，鞍钢位于辽宁的主要生产基地与本钢相邻，资源禀赋、产线配置、产品结构都比较相近，使得两企业长期以来存在着较严重的无序竞争，拉低了两企业的竞争力。重组有利于在战略、资源、研发、采购、销售、物流等方面充分发挥协同效应，加快统一产能布局，避免重复投资建设，有力促进技术装备升级和产品结构优化，迅速提升效率和效益。

钢铁工业是国家工业的基础，铁矿石是钢铁工业的主要原料。目前，我国对外铁矿石依存度高达80%以上，是我国钢铁产业发展的风险点。

中国工程院院士刘玠表示，重组后，通过发挥鞍钢较为领先的采选技术优势和矿山建设能力，可有效降低进口铁矿石依存度，解决好“卡脖子”问题，有利于提高国家铁矿资源安全保障能力。

鞍钢重组本钢发展可期，但瓶颈挑战依然存在。川财证券首席经济学家陈雳坦言，重组已提了很多年，因一个是央企另一个是地方国企，而且生产基地都在同一个区域，如何在税收、管理等层面实现更好协同，需要双方深入研究。尤其是企业老职工数量多，绿色发展问题也是重点，二者如何优化资源、打好组合拳需要进一步探讨。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，重组成功的标志是能否成功整合，取得“一加一大于二”的协同效应。否则，并购重组也有可能出现效率降低、实质失败的情况。鞍钢重组本钢需要实现控制权的实质转移，有效提高公司治理能力，切实实现鞍钢本钢文化、思想的进一步整合。（记者 温济聪）

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