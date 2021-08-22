今年，我国夏粮再获丰收，实现“十八连丰”。在产粮大省河北，更是出现夏粮播种面积、平均亩产、总产量“三增”的喜人局面。

数据显示，今年河北全省夏粮播种面积为3406.2万亩，比上年增加41.5万亩；平均亩产为435.3公斤，比上年增加3.2公斤，单产创历史新高；总产量为1482.7万吨，比上年增加28.8万吨。

丰收成果来之不易。近日，记者走进田间地头，探访河北夏粮“三增”背后的原因。

好收成来之不易

麦收就怕连阴雨，不仅耽误农时，还会造成小麦穗发芽，影响粮食品质。今年夏收前，河北石家庄市藁城区曾遇到阴雨天气，但该区廉州镇北营村的种粮大户王永昌却不担心。

“我种的是‘藁优’系列强筋麦品种，抗穗发芽效果非常好。”王永昌告诉记者，他通过土地流转种了800亩小麦，今年每亩比去年增产100斤，“这是我2014年通过流转土地种小麦以来，收成最好的一年”。

每亩多收100斤，靠啥实现？“天帮忙、人努力。”王永昌告诉记者，除了种子好，今年气候条件也不错，温差大，麦收前没有干热风，小麦颗粒饱满。“有好种子、好天气，还得有好管理。前期田间管理做得细，全程机械化，既节省人工，也提高了管理水平。”

藁城区曾11次获得“全国粮食生产先进县”称号，是全国小麦绿色高质高效创建示范县。今年全区小麦种植面积49.9万亩，其中强筋麦品种占到90%以上。

“我们培育的‘藁优’系列强筋麦品种，不仅具有高产、优质、抗穗发芽等特点，还能达到抗旱二级标准，节水效果非常明显，价格也比普通小麦每斤高一毛钱。”藁城区农科所所长杨海川告诉记者，“藁优”系列强筋麦种子休眠期达70天，达到了国际先进水平，所以麦收前的短期阴雨天气不会造成穗发芽。

藁城区农科所是全国为数不多的县级农科所。从上世纪80年代开始，该所坚持自主创新，先后培育审定了9个强筋麦品种，填补了国内优质强筋麦科研育种空白，打破了国外品种长期垄断我国优质强筋麦市场的格局。目前，“藁优”强筋麦在冀鲁豫地区推广面积累计达8000万亩以上。

记者从河北省农业农村厅了解到，今年全省优质强筋小麦面积发展到456万亩，比上年增加51万亩。同时，河北统筹推进稳粮与节水，推广抗旱节水小麦品种50个，新增小麦节水品种及配套技术138万亩，累计达到3300万亩，实现种植区全覆盖。

藏粮于技多产粮

夏粮丰收已归仓，秋粮管理正当时。记者见到邢台市宁晋县科协主席成智杰时，他正在该县贾家口镇的一片玉米地里查看追肥管理进度。

“最近是夏玉米生长的‘大喇叭口期’，也是最关键的追肥期，决定了玉米棒的最终长成状态。”看着田间长势正旺的玉米，成智杰笑着说：“在这里看不到施肥过程，因为全部都是通过水肥一体化填埋式滴灌带操作的。”

成智杰带记者来到宁晋县垄上行土地托管协会的院子，远远就看到墙上写着“您去打工我来种地”八个大字。2012年，为了更好推广农业科技，成智杰领办了这个协会，目前已形成2.9万亩的托管面积，覆盖宁晋县18个乡镇96个村。

在成智杰看来，土地适度规模化经营更有利于落实“藏粮于技”的战略。“通过推广三项技术，让小麦能平均每亩增产100斤左右，玉米增产150斤到200斤。”成智杰说的三项技术是“测土配方施肥”“水肥一体化”“飞防植保”。

垄上行土地托管协会院子里有个配肥站，再过十天，就开始为今年冬小麦的种植配肥。“测土配方施肥，可以为农田精准供肥，缺啥补啥。”成智杰介绍，大田撒肥利用率只有60%，水肥一体化可以将肥料利用率提高到90%，浇水效率可以提高30%。通过无人机开展飞防植保，在保证田间病虫害防治效果的前提下，效率是人工的60倍，同样的面积里农药使用量也能减少10%。

今年以来，河北将国家下达的粮食生产指标分解到市县，落实到地块，组织5620个服务队进村到地头开展农技服务。同时，鼓励耕地优先向从事粮食生产经营主体流转，并加强新型经营主体培育和生产托管服务，全省农业生产社会化服务组织数量发展到3.06万家，服务面积达到2.1亿亩次，服务粮食作物面积占比达到80%左右。

据农情调度，今年河北全省秋粮播种面积6228.8万亩，比上年增加10.4万亩。其中玉米种植面积5136.3万亩，比上年增加10.6万亩。预计全年粮食播种面积9635万亩，比上年增加51.8万亩，为完成全年粮食生产目标任务打下了良好基础。

科学储存放心粮

在今年的“三夏”作业中，河北省组织调运200万台农业机械投入夏收夏种作业，小麦机收率达到99.7%，再创历史新高。

“我们全面推行收获、整地、播种‘一条龙’技术模式，开展托管式、订单式、租赁式等服务，确保夏粮颗粒归仓。”河北省农业农村厅二级巡视员李联习介绍，通过制发机收减损工作方案，改造推广损失率低的新式机具，开展机收减损技能大比武活动，今年夏收全省小麦平均亩减损4.33公斤。

丰收之后，粮价如何？怎么收储？8月上旬，记者来到河北柏乡国家粮食储备库时，因为夏粮收购已经开始两个多月，农民集中卖粮高峰已过，前来卖粮的车辆不多。

“今年一等小麦的开秤价是1.27元，高于今年的最低收购价0.10元/斤。”柏乡国家粮食储备库主任尚金锁告诉记者，今年是个丰收年，价格又高于去年，老百姓卖粮积极性很高，“我们粮库今年计划收购3亿斤夏粮，目前已经收购2.4亿斤，到8月底基本上就完成了”。

尚金锁分析说，玉米价格上涨，拉动今年小麦价格高于去年。“丰产又增收，对国家和农民来说都是好事。”尚金锁说，如果小麦市场价低于国家最低收购价水平，意味着国家要启动小麦最低收购价执行预案保护种粮农民利益，“今年小麦产量高、市场价格也高，很好地保护了农民种粮积极性”。

为了让群众吃上放心粮，尚金锁正在进行小麦保鲜技术试验。从室外30多摄氏度的高温天，走进柏乡粮库小麦保鲜试验库，一阵凉意让人好像走入空调房。“这是通过改造提升仓房的隔热密闭性能，利用当地四季分明、冬季寒冷的气候条件，通过蓄冷、保冷、稳冷等操作，在粮仓内创造一个低温干燥的环境，进而实现小麦保鲜储存。”尚金锁表示，他的目标是5年后小麦还是新鲜状态，“从目前的试验效果看，完全可以实现”。

尚金锁还有一个身份是中国粮食行业协会监事长，他平时也关注着全国粮食产销情况。“从今年的粮食生产、销售、储备各个环节看，我们粮食产量和质量都没问题。”（记者 陈发明）

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