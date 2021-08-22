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河南还会成为暴雨中心吗

2021年08月22日08:57 | 来源：经济日报
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　　根据中央气象台预报，8月21日至24日，我国自西向东将有一次强降雨天气过程。其中，以四川盆地和河南的降雨最强，局地雨量可达250毫米至400毫米。刚刚经历“7·20”特大暴雨的河南，时隔一个月再次遭遇强降雨。此次强降雨与“7·20”特大暴雨相较，强度如何？致灾风险大吗？记者就此采访了中央气象台首席预报员张涛。

　　张涛分析称，与“7·20”河南暴雨相比，此次强降雨在强度、成因上有所不同。这次降雨过程是移动性的，不会重现此前降雨的“盘桓不前”，因此累计雨量不会特别极端。进一步说，这次过程是副热带高压西侧引导气流和水汽组合形成的暴雨，是典型汛期暴雨配置。相比之下，“7·20”过程中台风和副热带高压在海上，离得较远，属于间接影响，加上水汽和地形等方面产生“化学反应”，不仅今夏独有且历史罕见，最终导致了那场罕见破纪录暴雨。

　　不过，张涛特别提示，这次的累计雨量虽然不会特别极端，但仍可能给河南带来非常大的、很不利的影响。因为一个月前极端暴雨给河南带来的灾情影响尚未完全过去，此次降雨区域又与前期暴雨受灾地区重叠，建议当地提前做好防汛排涝和应急处置准备工作。

　　张涛还指出，这次降雨过程有一个十分典型的特点是不仅雨大、风还特别强。随着夏秋季节转换，北方的冷空气渐渐活跃，与来自南方的暖湿气流碰撞过程中“搓”出3个气旋，落在西南到东北一线上，分别位于东北，西北地区东部到河南、山东，以及四川盆地。这3个区域也是本轮降雨集中区域。

　　特别是西北地区东部到河南、山东的气旋沿河南、山东向东移动过程中自带强风，强风加大雨，破坏力更强。根据预报，8月22日至24日河南中东部、山东大部及黄海海域将先后有4至6级、阵风7至9级的旋转风，局地阵风可达8至11级。专家提醒，河南、山东等地需做好户外广告牌、临时搭建物的加固，减少或避免高空作业；黄海海域需防范大风对过往船只、海上作业的不利影响。

　　张涛提示，这次过程冷暖空气交汇中“搓”出3个气旋，目前可预见3个降雨中心大致的位置和强度。但需关注的是，可能隐藏在3个降雨中心下，尺度小得多的强对流天气过程。这些像“水沸腾后的小水泡”一样的强对流过程，是真正决定单点降雨极端性的中小尺度系统。从自然规律上来说，尺度越小存在的不确定性就越大，可预报性就越低。因此，各地还需动态关注当地气象部门滚动更新的短时临近预报预警信息。（记者 郭静原）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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