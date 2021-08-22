中国人民银行在最新发布的2021年第二季度《中国货币政策执行报告》中指出，人民银行设立碳减排支持工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。这将是直达实体经济的结构性货币政策工具，以精准直达方式支持清洁能源、节能环保、碳减排技术发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。

“十四五”期间，我国将加快清洁能源开发利用，这迫切需要解决资金来源问题。南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，“双碳”目标的实现，必然需要资源配置的调整和资金支持。央行设计推出碳减排支持工具是对国家“双碳”目标的必要响应和有力执行。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，推出碳减排支持工具的原因有几个方面。首先，响应国家战略，助力“双碳”目标达成，推进绿色金融；其次，“双碳”项目确定性较高，能获得稳定回报，风险性较小；再次，通过信贷直达方式，减少审批流程，让“双碳”项目获得低利率信贷支持，解决“双碳”企业融资难融资贵问题。

“从技术层面看，央行之所以推出碳减排支持工具，是因为与现有部分货币政策工具相比，碳减排工具存在诸多优势，能弥补现有工具的不足。”安信证券分析师池光胜表示。

田利辉认为，碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策工具。央行通过向开展碳减排工作、符合条件的金融机构提供低成本资金，进而支持有关金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。

中信证券明明债券研究团队认为，“双碳”目标是长期任务，符合条件的金融机构具备相应的绿色贷款或绿色项目，便可受益于碳减排支持工具，因此大概率会推出更适合长期化的结构性支持工具，而非临时性的支持工具。

央行在《报告》中指出，碳减排支持工具的设计按照市场化、法治化、国际化原则，充分体现公开透明，做到“可操作、可计算、可验证”，确保工具的精准性和直达性。

央行的碳减排支持“工具箱”可能有哪些选项？“定向再贷款和再贴现等政策工具均可成为碳减排支持工具。”光大银行分析师周茂华表示，碳减排支持工具就是针对绿色项目发展中存在的成本高、收益回收期限长、收益率相对不高等难点和瓶颈，通过创设碳减排支持工具，降低绿色项目成本，让绿色项目收益前景可预期，进而撬动更多金融资源流向绿色经济领域，加快促进绿色产业发展。

盘和林认为，碳减排支持工具形式将比较多元，除了再贷款、再贴现，通过定向借贷便利的方式提供政策扶持，当金融机构对碳减排项目支持达到一定规模时，给予定向降准等支持。

对于如何提高碳减排支持工具效率，最大限度帮助绿色项目企业融资，周茂华建议，一是要强化相关信息披露制度；二是对支持工具实施效果进行独立评估；三是完善监管、法律制度等，扫除市场资源流动障碍，促进市场规范健康发展等。

招联金融首席研究员董希淼认为，最重要的是要建立科学有效的信息披露机制，做到公开透明，即金融机构运用碳减排工具资金的信贷投向、取得成效要及时准确披露，并接受各方监督。（记者 马春阳 周 琳）

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