全国第一批政法队伍教育整顿启动以来，广东省委、省政府从践行两个维护的政治高度谋划推动第一批政法队伍教育整顿，精心组织、周密部署、扎实推进，取得了较为明显的成效。

广东以为民服务为抓手，深入开展“我为群众办实事”实践活动，广泛征求人民群众对政法工作和教育整顿的意见建议。“我们将教育整顿作为一项民心工程，把人民群众满意作为出发点和落脚点，坚持开门搞整顿，积极回应社会关切。”广东省委常委、政法委书记张虎说。

“电信网络诈骗是群众最恨最怨最烦问题之一，新冠肺炎疫情暴发以来电信网络诈骗多发，群众反映强烈。反诈成为群众急难愁盼之事。”广州市委政法委副书记丁志强介绍，广州市政法系统高水平协同推进，切实增强“全民反诈”工作合力。广州市委政法委着力打造“广州街坊”社区反诈骗品牌宣传队，形成全民防范电信网络诈骗大联动氛围；广州市公安局打造“广州反诈服务号”精准预警劝阻宣传服务平台，筑牢反诈宣传防线；广州市检察院制定出台指导方案，提供法治保障；广州市中级人民法院指导两级法院刑事审判部门稳步、有序参与“断卡”专项行动，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪。精准打击、联动协同形成强大工作合力和震慑效应。今年前7个月，广州市立诈骗刑事案件同比下降11.2%。

开展教育整顿以来，广东省各地政法机关推出4.64万项便民利民新举措，实施“全民反诈”、基层矛盾纠纷排查化解、道路交通安全整治、反邪教防伤害、综合解决执行难、降低审前羁押率、公共法律服务便民等专项行动，注重教育整顿与政法主责主业双统筹双促进，以教育整顿激发广大干警干事创业、履职尽责，以防风险保安全护稳定的业绩检验教育整顿成效，有力发挥了政法职能作用。

“教育整顿让惠州政法队伍面貌有了新的改观，他们经常主动下沉一线为商户提供更加贴心的服务，群众反映很受用、很暖心。”广东省惠东县梁化镇小禾洞村党支部副书记张立军说，过去当地派出所对民宿管理容易“一刀切”，如今他们经常主动上门了解民宿经营及消防安全情况，在台风季还上门检查、提醒，及时提供暖心建议。“希望这股正气清风形成长效机制，为‘美丽惠州’保驾护航。”

除了服务意识，通过教育整顿，广东政法队伍广大干警廉政意识、法纪意识都得到进一步增强。在深圳，政法系统深入开展英模教育，大力选树政法先进典型，弘扬正气、鼓舞士气、传播正能量，有效激发了广大干警忠诚履职、为民服务、干事创业的精气神，形成弘扬英模精神的浓厚社会氛围。

“十大鹏城政法英模”之一——深圳市福田区人民检察院第六检察部主任曾艳带领团队在全国牵头首创的未成年人司法保护“福田模式”，在全国率先做到“对每一个进入诉讼程序的涉罪未成年人都进行帮教”，探索创建少年司法领域专业的“儿童矫治医院”，首创“精准诊疗”帮教模式和“精准协同”工作模式，帮助涉罪青少年更好地回归社会。曾艳说：“看着一个个稚气未脱的孩子重新走进校园，健康、快乐、充实地学习、生活，有的考入重点大学拿到录取通知书的第一件事就是向我们检察官来报喜，我们由衷感到欣慰。”

据介绍，截至7月26日，广东省开展政治教育2.67万场，警示教育、英模教育均超过9000场，整治“6+2”顽瘴痼疾问题3.5万件，全省各地针对顽疾整治建立规章制度6492项，推动出台便民利民举措4.64万项，有2441名违纪违法政法干警主动投案，对197人采取留置措施。（记者喻剑）

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