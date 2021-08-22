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倒卖环球影城内测资格 四人被行政拘留

2021年08月22日09:00 | 来源：北京青年报
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　　据北京通州警方8月21日通报，针对有人举报在网络社交平台上倒卖环球影城内部测试体验资格的情况，警方依法开展调查，将违法行为人彭某（男，22岁）、魏某斌（男，19岁）、范某强（男，25岁）、吴某虎（男，45岁）查获。经查，四人以1000元至5000元不等的价格，倒卖环球影城内部测试体验资格，扰乱正常经营秩序。目前，4名违法行为人已被通州公安分局依法行政拘留。

　　在8月20日的媒体报道中，北京国际度假区有限公司主题公园及度假区管理分公司总裁兼总经理苗乐文说，“在过去几个月的‘内测’中，定量邀请了内部员工参与其中。截至目前，度假区内累计供餐超过约40万份，骑乘设施累计接待超过20万人次，为北京环球度假区积累了有益经验”。据了解，这一拨“内部探访”是邀请形式，未向公众销售过任何形式的门票。（记者 董振杰）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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