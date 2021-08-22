人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

长江源湖泊面积明显增长

2021年08月22日09:06 | 来源：光明日报
小字号

　　夏日的长江源区，草甸碧绿如毯；蓝天白云映衬下，湖面平静如镜。地处青藏高原的长江源区，无论是冰川融水汇聚，还是地下水渗出形成，大大小小的湖泊，分外惹眼。

　　作为“中华水塔”的重要组成部分，大小湖泊是长江源区重要的水生态调蓄器，也是实现长江“一江清水向东流”的重要保障。长江源区湖泊的面积和水质变化，也是2021年长江源综合科考关注的重点。

　　中科院青藏高原研究所湖泊与环境变化团队负责人朱立平介绍，长江源所在的青藏高原湖泊广布，面积超过1平方公里的湖泊数量超过1400个，是地球上海拔最高、数量最多、面积最大的高原湖群区之一。

　　根据长江科学院科考数据显示，长江源区内共有大小湖泊1.1万多个，湖泊面积约1027平方公里。“从近年来科考情况来看，长江源区湖泊水质保持优良，但面积增长已成为普遍现象。”长江科学院副总工程师徐平介绍，过去近40年来，长江源区湖泊湿地总面积增加7.2%。

　　科考发现，长江源区暖湿化是导致湖泊面积明显增加的主因。长江源区过去10多年的平均气温与降水，比前40多年的平均气温和降水分别增加了1.4摄氏度、39.6毫米，暖湿化趋势十分明显。

　　根据长期观测数据显示，过去40年来，气温每升高1摄氏度，长江源区的湖泊湿地面积平均增加约100平方公里。徐平介绍，升温带来的冰川退化和冻土消融，降水量增加都会增加湖泊来水，导致湖岸线的对外扩张，湖泊面积增加。

　　长江科学院副总工程师谭德宝介绍，湖泊湿地不仅能有效调节江源输送水量和局部气候环境，也是多种生物的重要栖息地，“湖泊面积增加，水质保持优良，有利于提升长江源区水生态的调蓄能力，更好地保护生物多样性，但同时也会造成一些潜在隐患，需要持续关注和深入研究”。

　　根据科考观测发现，长江源区部分湖泊由于面积增加、水位上涨，一些过去相互独立的湖泊，由于新增河流形成连通水系。湖面持续增加，也容易对湖边草地生态环境和邻近基础设施造成不利影响。

　　谭德宝说，湖泊面积增长、水位上升是当前长江源科考与保护必须要重视的课题，“江源科考后续将持续研究湖泊面积增长的背后规律，为长江源区水生态、水环境保护提供更加系统专业的科研支撑”。

　　（据新华社西宁8月21日电 记者李劲峰、陈杰、张龙）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
平均海拔4500米以上 世界上海拔最高的高速公路建成通车
　　人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，8月21日，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，该路段长227公里，设计行车时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（以下简称“那拉高速公路”）全线通车，西藏的高等级公路通车总里程达1105公里。…
多条铁路预计九月底开通 将结束多地不通铁路的历史
　　人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，浦梅铁路福建建宁至冠豸山段近日正式进入动态验收阶段，为九月底具备开通运营条件做好准备。 据悉，福建建宁至冠豸山段位于福建省西北山区，2016年11月开工建设，正线全长162公里，设计时速160公里，为国铁I级单线电气化铁路。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部