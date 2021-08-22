夏日的长江源区，草甸碧绿如毯；蓝天白云映衬下，湖面平静如镜。地处青藏高原的长江源区，无论是冰川融水汇聚，还是地下水渗出形成，大大小小的湖泊，分外惹眼。

作为“中华水塔”的重要组成部分，大小湖泊是长江源区重要的水生态调蓄器，也是实现长江“一江清水向东流”的重要保障。长江源区湖泊的面积和水质变化，也是2021年长江源综合科考关注的重点。

中科院青藏高原研究所湖泊与环境变化团队负责人朱立平介绍，长江源所在的青藏高原湖泊广布，面积超过1平方公里的湖泊数量超过1400个，是地球上海拔最高、数量最多、面积最大的高原湖群区之一。

根据长江科学院科考数据显示，长江源区内共有大小湖泊1.1万多个，湖泊面积约1027平方公里。“从近年来科考情况来看，长江源区湖泊水质保持优良，但面积增长已成为普遍现象。”长江科学院副总工程师徐平介绍，过去近40年来，长江源区湖泊湿地总面积增加7.2%。

科考发现，长江源区暖湿化是导致湖泊面积明显增加的主因。长江源区过去10多年的平均气温与降水，比前40多年的平均气温和降水分别增加了1.4摄氏度、39.6毫米，暖湿化趋势十分明显。

根据长期观测数据显示，过去40年来，气温每升高1摄氏度，长江源区的湖泊湿地面积平均增加约100平方公里。徐平介绍，升温带来的冰川退化和冻土消融，降水量增加都会增加湖泊来水，导致湖岸线的对外扩张，湖泊面积增加。

长江科学院副总工程师谭德宝介绍，湖泊湿地不仅能有效调节江源输送水量和局部气候环境，也是多种生物的重要栖息地，“湖泊面积增加，水质保持优良，有利于提升长江源区水生态的调蓄能力，更好地保护生物多样性，但同时也会造成一些潜在隐患，需要持续关注和深入研究”。

根据科考观测发现，长江源区部分湖泊由于面积增加、水位上涨，一些过去相互独立的湖泊，由于新增河流形成连通水系。湖面持续增加，也容易对湖边草地生态环境和邻近基础设施造成不利影响。

谭德宝说，湖泊面积增长、水位上升是当前长江源科考与保护必须要重视的课题，“江源科考后续将持续研究湖泊面积增长的背后规律，为长江源区水生态、水环境保护提供更加系统专业的科研支撑”。

（据新华社西宁8月21日电 记者李劲峰、陈杰、张龙）

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