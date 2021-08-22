从水利部获悉，据预测，8月21日至23日，西北、华北、黄淮等地将出现强降雨过程，其中河南中北部等地可能发生大暴雨甚至特大暴雨。受其影响，海河、黄河、淮河流域部分河流可能发生超警以上洪水。

8月21日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛会商，视频连线河南省人民政府和水利部黄河水利委员会、淮河水利委员会、海河水利委员会，分析研判雨情、水情、汛情、工情，安排部署暴雨洪水防御工作。李国英强调，要始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，全力实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标。

李国英指出，此次暴雨洪水过程范围广、强度大、风助威，产汇流快、致灾性强，黄河中游三门峡至花园口区间及支流沁河、淮河流域贾鲁河、沙颍河等可能发生洪水，海河流域卫河可能发生超警洪水，部分河段可能发生超保洪水，防汛形势非常严峻。

李国英要求加密雨水情监测，滚动预报预演洪水过程，将预报结果直达相关地区防御一线。黄河流域要做好小浪底、故县、陆浑、河口村等水库的科学调度，强化黄河下游控导工程及沁河堤防的巡查防守。海河流域卫河水系要调度盘石头、小南海、彰武等水库拦洪削峰错峰，做好蓄滞洪区启用准备，加强巡查并在可能超警超保堤段和薄弱堤段预置抢险力量，确保重要堤防不决口。淮河流域要以贾鲁河、沙颍河等为防御重点，做好骨干水库拦洪调度和堤防防守。山西晋城和河南郑州、焦作、鹤壁、安阳、新乡等地要逐条河流、逐个村庄、逐户逐人落实山洪灾害防御措施，做好转移避险，做到撤人优先、应撤必撤、应撤早撤、应撤尽撤，确保人民群众生命安全。

水利部在前期已向河南、山东、山西、陕西派出4个工作组的基础上，再向上述地区和南水北调中线工程沿线增派3个工作组，指导协助做好暴雨洪水防御工作。（记者 陈晨）

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