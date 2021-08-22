新华社拉萨8月21日电（记者刘洪明）21日，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，全长227公里，设计时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（简称那拉高速公路）全线通车，西藏高等级公路通车总里程达1105公里。

那拉高速公路建设于平均海拔4500米以上的地区，双向四车道，是世界上海拔最高的高速公路。通车后，拉萨市与那曲市之间的车程由过去走国道109线需6个多小时缩短至现在的3个小时。其中，羊八井至拉萨段设计时速100公里，全长68公里，已于2020年10月1日通车。

那曲至羊八井高速项目指挥长旺杰次仁说，面对地表层土冬季冻结，夏季融化的季节性冻土环境，设计、施工要克服路基沉陷、翻浆，路面开裂、变形等挑战。参建单位在西藏首次采用复合式基层沥青路面，开展路面结构分层抗裂设计，并结合基层优化级配、增设防裂功能层等，解决了高寒高海拔地区高速公路基层缩裂、面层冻裂难题。

那拉高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》G6京藏高速公路的重要组成部分，也是青藏大通道扩容升级的重大工程，将显著提升青藏大通道的通行能力、安全保障和运输服务水平。“十四五”期间，西藏还将推进启动G6京藏高速公路格尔木至那曲试验段的建设。

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