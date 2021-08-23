水利部等九部门
共同发力农村供水保障
2021年08月23日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月22日电 （记者李晓晴）水利部近日联合8部门印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，要求各地在“十四五”期间稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。到2025年，全国农村自来水普及率达到88%；到2035年，基本实现农村供水现代化。
据统计，截至2020年底，全国共建成931万处农村供水工程，农村集中供水率达到88%，自来水普及率达到83%。
意见提出，以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，实现高质量发展，不断提升农村供水保障能力，更好满足农村居民改厕、洗涤、环境卫生等用水需求。强化水质保障和水费收缴，提升运行管理和服务水平，让农村居民在共建共享发展中有更多获得感、幸福感和安全感。
意见明确，农村供水保障实行中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，地方各级人民政府是农村供水保障的责任主体。把农村供水保障作为全面推进乡村振兴的一项重要任务，纳入对市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴实绩考核范围；做好最严格水资源管理制度中的农村供水考核工作。省级水行政主管部门要加快编制印发“十四五”农村供水保障规划，逐级细化分解农村供水保障目标任务，落实责任分工，层层传导压力，不断提升农村供水保障水平。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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