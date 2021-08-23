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提高审判效率 优化营商环境

桂林试点金融纠纷快速审理机制

2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报桂林8月22日电  （庞革平、何敏艳）近日，350件信用卡纠纷案件在广西壮族自治区桂林市七星区人民法院开庭。法院启动金融纠纷快速审理机制，实现案件快速审理、快速判决、快速执行。

　　为优化营商环境，同时保护金融消费者合法权益， 促进金融业持续健康发展，今年上半年，桂林市中级人民法院启动了金融纠纷快速审理机制试点工作。各试点法院通过“诉前调解+网上立案+快速裁判”一站式金融纠纷快速解决机制，合理配置纠纷解决资源，依法高效解决纠纷，统一裁判尺度，快速审理，提高审判效率。其中，七星区法院通过推出“线上全流程诉前多元解纷平台”，将最短审理周期缩减到7天，平均审理周期为18天，平台自上线以来已经成功化解了2180件案件，帮助银行机构节约诉讼成本239.8万元。

　　参与试点工作的桂林银行相关负责人表示，金融纠纷快速审理机制能够高效解决纠纷，有效降低催收成本，客户对银行机构的有效投诉也明显下降。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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