人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

广州人才集团正式揭牌

提升服务保障能力 强力推进人才强市

2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州8月22日电  （记者罗艾桦）日前，广州人才集团正式揭牌，该集团将以粤港澳大湾区人才产业研究院、粤港澳大湾区人才大数据运营中心为平台，以广州塔为首个“广州人才会客厅”，立足打造国有人才服务龙头骨干企业。

　　据介绍，该集团围绕人工智能、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，为客户提供人才供应链全流程解决方案，着力提升人才综合服务保障能力，打造人才“引、育、留”专业化、产业化服务平台，形成集政策研究、人才产业园、人才引进、人才研修、人才项目孵化、安居保障、教育培训于一体，强力推进“人才强市”战略的产业体系。

　　2018年，人社部批准广州建立国家级人力资源服务产业园。据介绍，目前全市人力资源服务机构共有2000余家，为人才了解广州、选择广州、融入广州提供了有力支持。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
　　人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
民政部：各地查处违法违规行业协会商会337家 共减轻企业负担约18.8亿元
　　人民网北京7月22日电 （王仁宏）据民政部消息，8月20日，民政部社会组织管理局召开行业协会商会乱收费专项清理整治工作调度电视电话会议。会议听取了31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团行业协会商会乱收费专项清理整治前期工作开展情况，并对深入推进行业协会商会乱收费专项清理整治工作作出进一步部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部