本报广州8月22日电 （记者罗艾桦）日前，广州人才集团正式揭牌，该集团将以粤港澳大湾区人才产业研究院、粤港澳大湾区人才大数据运营中心为平台，以广州塔为首个“广州人才会客厅”，立足打造国有人才服务龙头骨干企业。

据介绍，该集团围绕人工智能、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，为客户提供人才供应链全流程解决方案，着力提升人才综合服务保障能力，打造人才“引、育、留”专业化、产业化服务平台，形成集政策研究、人才产业园、人才引进、人才研修、人才项目孵化、安居保障、教育培训于一体，强力推进“人才强市”战略的产业体系。

2018年，人社部批准广州建立国家级人力资源服务产业园。据介绍，目前全市人力资源服务机构共有2000余家，为人才了解广州、选择广州、融入广州提供了有力支持。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)