人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

江苏常熟通过联动联促推进“千村美居”工程

乡村治理大家管 一年一个新变化

2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报常熟8月22日电  （记者王伟健）“每天吃完晚饭我都要来这里散步，我们宅基边的这个公园不比城里的差。”江苏省常熟市留下村村民老季说。

　　这块地曾是村里的工业作坊，周遭环境脏乱。如今，随着常熟市“千村美居”工程的实施，违章建筑得以拆除，小地块用于建设公共配套设施，大地块用于补充耕地，建设用地指标每年还可换取“挂账结息”补贴，相比原来微薄的土地租金，不仅增加了收入，还换来一片碧水蓝天。

　　近年来，常熟大力推进“千村美居”工程，提升农村人居环境。两年多来，镇村两级累计投入25.42亿元，完成道路铺设1089.6公里，河塘驳岸建设563.5公里，新（改）建公厕1796座。截至今年7月，建成各类美丽村庄2020个。

　　为形成长效管护模式，常熟全面落实市领导、市级部门挂钩联系和党员带头、村民参与、社会支持的长效管理联动联促机制，引入积分制管理，开展星级文明户评比等，引导村民自行整理宅前屋后及周边环境；同时在各村组建包括保洁、绿化、安全、文化等在内的管家队伍，在他们的带动下，人人参与乡村治理，一年一个新变化，逐步构建起“党委统筹、居民自治、法治保障、德治涵养”的乡村善治格局。村民们纷纷表示，“现在我们居住环境美了，陈规陋习逐渐被破除，村民素质提升了，邻里之间更和谐，幸福感越来越强。”


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
　　人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
民政部：各地查处违法违规行业协会商会337家 共减轻企业负担约18.8亿元
　　人民网北京7月22日电 （王仁宏）据民政部消息，8月20日，民政部社会组织管理局召开行业协会商会乱收费专项清理整治工作调度电视电话会议。会议听取了31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团行业协会商会乱收费专项清理整治前期工作开展情况，并对深入推进行业协会商会乱收费专项清理整治工作作出进一步部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部