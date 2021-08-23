江苏常熟通过联动联促推进“千村美居”工程
乡村治理大家管 一年一个新变化
2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报常熟8月22日电 （记者王伟健）“每天吃完晚饭我都要来这里散步，我们宅基边的这个公园不比城里的差。”江苏省常熟市留下村村民老季说。
这块地曾是村里的工业作坊，周遭环境脏乱。如今，随着常熟市“千村美居”工程的实施，违章建筑得以拆除，小地块用于建设公共配套设施，大地块用于补充耕地，建设用地指标每年还可换取“挂账结息”补贴，相比原来微薄的土地租金，不仅增加了收入，还换来一片碧水蓝天。
近年来，常熟大力推进“千村美居”工程，提升农村人居环境。两年多来，镇村两级累计投入25.42亿元，完成道路铺设1089.6公里，河塘驳岸建设563.5公里，新（改）建公厕1796座。截至今年7月，建成各类美丽村庄2020个。
为形成长效管护模式，常熟全面落实市领导、市级部门挂钩联系和党员带头、村民参与、社会支持的长效管理联动联促机制，引入积分制管理，开展星级文明户评比等，引导村民自行整理宅前屋后及周边环境；同时在各村组建包括保洁、绿化、安全、文化等在内的管家队伍，在他们的带动下，人人参与乡村治理，一年一个新变化，逐步构建起“党委统筹、居民自治、法治保障、德治涵养”的乡村善治格局。村民们纷纷表示，“现在我们居住环境美了，陈规陋习逐渐被破除，村民素质提升了，邻里之间更和谐，幸福感越来越强。”
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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