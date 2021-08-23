刚工作的吴宝健——
“我拎包入住了保障房！”
“我拎包入住了保障房！”在辽宁省沈阳市皇姑区沿河街的青年公寓内，来自鞍山市的吴宝健向记者这样介绍着自己的新家。“洗衣机、电冰箱等电器和家具一应俱全，我只把自己的随身行李搬了进来，其他啥也不用操心。”
去年5月，吴宝健走进工厂上班。刚开始的工作生活，让这个23岁的小伙子既兴奋又新奇。但来到沈阳这座陌生的城市，租房成了他首要解决的事情。“为了找房，没少找中介，不是价格太高，就是条件较差。”
闲下来的时候，小吴不停比对租房信息，盘算着工资和房租预算，不时与中介工作人员讨价还价。考虑到自己的实际需求，他最后在沈北新区租了一间小房子，算是正式落了脚。由于工作昼夜倒班，小吴最初感到很苦恼，“深夜两三点钟上下班，没有公交车，还经常打不到车。厂区在开发区，距住处远，上下班耗时很长。”
就在这时，沈阳推出了解决新市民、青年人住房问题的保障性租赁住房建设项目，小吴听说后第一时间提交了申请。“我抱着试试看的想法，通过单位介绍，来到了位于崇山路的青年公寓。这里交通方便，两条地铁线的站点都在走路5分钟就能到达的范围。”申请过程公开透明，程序也十分方便，申请后的第三天，小吴就搬进了新家。
在青年公寓内，各种设施设备齐全。会客区、健身区、服务前台、公共厨房等活动空间，可以提供休闲娱乐及生活服务。房间内配有家具家电，全楼刷卡式门禁，工作人员24小时值守，监控设施齐备，十分安全。“公寓装修得十分现代，紧邻着地铁站，上下班非常方便。”小吴细数着在这里住的好处，“每月享受完各种补贴后，租金只需1160元，水、电、采暖、宽带等费用也包含其中，比在外面租房节省不少钱呢！”
据介绍，沈阳近年来遵循“政府给政策，鼓励多主体参与”的指导原则，结合实际，从土地供给、盘活存量、激发潜力等方面，不断完善保障性租赁住房扶持政策。截至目前，沈阳已落实保障性租赁住房项目74个、建成14867套（间）、面积达98.58万平方米。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 13 版）
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