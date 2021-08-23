本报记者 刘新吾

智博会场馆内，一名小姑娘好奇地打量石墨烯穿戴设备。

崔 力摄

智博会上，市民体验车辆5G远程驾驶。

罗 嘉摄

机器手臂灵活伸展，机械摩擦声此起彼伏……在重庆璧山，重庆宇海精密制造股份有限公司里，智能化生产线取代了传统的制造场景，人员减少20%，产品品质稳定性提升10%。2020年，公司产值逆势上扬。

8月23日至25日，以“智能化：为经济赋能 为生活添彩”为主题的2021中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）在重庆举办。重庆将以此为契机，让智能化落地生根，构筑产业发展新动能，推动全市经济转型不断升级。

工业互联网赋能，企业迈上“云端”。近年来，重庆深入推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展，在智博会落地项目带动下，正培育形成工业互联网与新一代信息技术互为场景、互为基础、互为生态的协同应用体系，为工业插上“数字翅膀”。

截至目前，重庆已实施3485个智能化改造项目，累计引导8.7万户企业“上云上平台”，参与企业运营成本平均降低两成，效率大大提升。

企业改造

启动智能制造 提高生产效率

重庆金桥机器制造有限责任公司内，几条生产线忙碌运行，4块大屏实时显示数据。每条生产线均配置电脑，通过精益数字化系统实现自动排产、生产及时报工、绩效管理……

原来可不是这样。金桥公司曾经各信息系统自成体系，形成信息孤岛，物流布局乱、人工依赖高、生产效率低……虽然购置了自动化设备以提高生产效率，但效果并不理想。

2020年4月，施耐德智能制造重庆创新中心专家团队为金桥公司量身定制了一套智能制造解决方案，结合数字化系统实现数据实时采集、生产计划自动排产、生产过程实时跟踪。目前，金桥公司已完成16条生产线和7个机加工区智能改造，人均效率提升42%，生产周期缩短87%。

不只是金桥公司，在重庆，智能化的触角已经延伸到很多企业，优化企业各个环节，提升物流效率，加快维修速度，增加安全系数。

混凝土厂区内，一辆满载原料的货车驶入后，通过“电子眼”进行过磅称重、质量检测，全程无人对接。但在另一端的大屏上，所有信息实时反馈。走进重庆建工建材物流有限公司，一套系统让信息共享，在人工智能、大数据技术辅助下，效率提升20%，运输成本降低5%以上。

在大唐重庆分公司集控中心，13个发电站的数据清晰可见。公司运用工业互联网，相当于给设备佩戴上“健康腕表”，一旦有故障，可以提前预警。

截至目前，重庆已建成105个智能工厂和574个数字化车间。今年上半年，新增1.6万家企业“上云上平台”，1500余家实施智能化改造企业产值增长46.8%，对全市工业产值增长贡献率超六成。

下一步，重庆将聚焦33条产业链，通过建立一批工业互联网平台和二级节点，实施基础网络设施升级、标识解析建设应用、工业互联网平台培育等多个专项行动，加快推动更多中小企业“上云上平台”。

搭建平台

拓展应用场景 提供升级方案

“如果说企业进行智能化改造是一个‘点’，工业互联网平台就是‘面’。”重庆市经济信息委相关负责人说，重庆坚持“点”“面”结合，鼓励搭建工业互联网平台，积极培育平台企业。通过工业互联网平台，设备、生产线、工厂、供应商、产业和用户可以有机连接融合。

在吉利的汽车工厂，机器人正有条不紊地进行车辆焊接工作。Geega吉利工业互联网平台基于机器学习算法和边缘计算，对数据实时分析，对每个焊点的质量给出预测结果，实现质量智能检测，让飞溅率从行业的8%降至3%，保证焊点质量的可靠与稳定。

钢铁生产工序多、强度大，现场环境复杂，传统钢铁企业信息孤岛严重、业务功能割裂，制约生产效率提高。为此，2018年，中冶赛迪重庆信息公司率先在国内钢铁行业推出“水土云”工业互联网平台，研发一体化智能管控系统，为钢铁企业提供全流程智能应用，助其通过数字化方式整合管理钢铁生产过程，实现智能堆料、智能炼钢、智能物流……

在“水土云”工业互联网平台帮助下，宝武韶钢建成了一座智慧中心。原先，42个中控室分布在4平方公里内，400多名员工处于涉及煤气等重大危险区域。现在，所有控制室统一为智慧中心操控室。

“这里就像股票交易所，生产数据一目了然，只需手指轻轻一点。”中冶赛迪重庆信息公司总经理徐灿表示，目前，宝武韶钢产能效率提高四成，每吨钢铁成本降低40元，一年就能收回改造成本。目前，中冶赛迪信息正在建设面向冶金行业的工业互联网标识解析二级节点，“水土云”工业互联网平台正在各地钢企遍地开花，甚至走出国门。

不只是Geega吉利工业互联网和“水土云”，近年来，重庆积极培育忽米网等本土平台，腾讯、华为等企业也以不同形式在重庆布局工业互联网业务。目前，国内15家国家级“双跨”平台已有11家在渝布局区域性总部，重庆集聚工业互联网服务企业197家，本地研发人员5000多人。

政策支持

营造良好环境 构筑产业生态

智能改造如火如荼，平台企业加速聚集，在这背后，离不开政府的大力支持，本土平台忽米网就是见证者。

“我们能发展到现在，市经信委的帮助不可或缺。”重庆忽米网高级副总裁王艺谚说，市经信委针对全市部分重点平台，一对一地进行指导，每季度都会同九龙坡区政府一起出谋划策，督导忽米网发展。此外，还牵线搭桥，推动工业企业与忽米网开展合作；提供项目资金支持，为忽米网发展“加油”；支持企业加大研发力度，打造研发人员团队……

2020年底，工信部公示2020年跨行业跨领域工业互联网平台遴选结果，忽米网的平台入选，这在中西部地区是唯一一家。

近年来，重庆聚焦平台培育、企业“上云上平台”等，强化扶持引导，制定出台《重庆市推进工业互联网发展若干政策》等系列支持工业互联网发展举措，靶向支持了397个工业互联网项目，车联网先导区获批创建，长安汽车智能柔性生产等45个项目列入国家试点示范……

“既要培育鱼苗，更要养护池塘。”据重庆市经济信息委相关负责人表示，重庆既支持企业和平台发展，更重视构筑良好产业生态，从供给侧引进培育工业互联网服务企业，从需求侧激发工业企业建平台和用平台活力，并切实加强供需对接，营造良好发展环境和氛围。

目前，成渝地区工业互联网一体化发展示范区成功获批，工业互联网标识解析顶级节点（重庆）接入7个西部省份19个二级节点、接入企业1400余家，标识注册总量超40亿、解析总量超10亿次。

根据计划，到2025年，重庆将新建设100个智能工厂和700个数字化车间，培育200个新模式应用示范项目，全市企业“上云上平台”累计达到15万户。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)