心 悟

今年6月，首届中国工业软件大会在重庆举行，一批以工业软件为主的重点项目落户，加速重庆创建中国软件特色名城的步伐。

推动制造业数字化转型、促进产业结构优化升级，工业软件是关键核心支撑。近年来，重庆工业软件发展态势良好，成功培育了中冶赛迪信息、重庆励颐拓、长安软件、中煤科工、忽米网等100余家在全国细分领域有影响力的工业软件企业。

近两年来，重庆市先后认定两江软件园、渝北仙桃国际大数据谷、重庆软件园、重庆市工业软件产业园、重庆高新软件园、合川网络安全产业城、永川大数据产业园为市级软件产业园，初步形成“综合型+特色型”园区发展模式，重点园区产业规模占全市规模约75%，发展态势良好，为全市软件产业高质量发展打下了坚实基础。

“十三五”期间，重庆市软件产业发展态势良好。2020年，全市软件产业业务收入首次突破2000亿元门槛，达到2008.2亿元，同比增长17.1%，特别是大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术产业，占全市软件业务收入总额近两成，产业结构持续优化。

“下一步，我们将围绕建链补链、强链延链，大力发展工业软件，加快引进培育一批行业龙头企业，着力把重庆建设成为全国工业软件产业高地和应用示范地，加快创建中国软件特色名城。”重庆市经济信息委相关负责人说。

同时，围绕关键核心技术攻关，采取“揭榜挂帅”方式发布重庆市十大工业软件重点开发研究项目榜单，通过整合领军软件企业、大型制造业企业、重点高校、科研院所等资源，联合开展攻关，为解决“卡脖子”技术贡献重庆智慧。此外，还要集中力量打造全国知名软件产业园区，大力推动产业集聚发展，加强中高端软件人才引进培养，打造十大软件公共服务平台，建设市级特色化示范性软件学院和软件人才实习实训基地，构建良好产业生态，加快推进软件产业高质量发展。

据介绍，到2025年，重庆市软件业务收入力争达到5000亿元，软件从业人员达50万，全面建成一流的中国软件特色名城，进入全国软件产业“第一梯队”，推动成渝地区成为中国软件“第四极”。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)