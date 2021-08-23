智能网联车 驶上快车道
长安汽车智慧工厂里，机器人正进行车身精度检测。
长安汽车自动驾驶技术的商业化量产水平业内领先，庆铃汽车车间门口每3分钟就有一辆崭新的轻卡缓缓驶出，阿维塔推出的首款产品充满科技感……在重庆，“软件定义汽车”的时代正在加速开启。
作为全国重要的汽车制造业基地，重庆的脚步从未停歇。体系全、规模大、创新强，依托既有优势，重庆汽车产业积极顺应技术变革趋势，力求突破，走出一条新路径。如何将汽车向智能网联方向转移，是横亘在重庆汽车产业发展面前的一道新课题。
“传统车企要在现有基础上，加快自身软件研发能力的打造和提升。”重庆市经济信息委相关负责人告诉记者，今年6月，重庆印发《打造全国一流新能源和智能网联汽车应用场景三年行动计划（2021—2023）》，明确将应用场景打造作为重要战略安排，全力提升电动化、智能化应用场景建设规模和水平，为全市汽车产业转型升级塑造优异生态。
在自身发力的同时，重庆请来了不少外援——超20万软件行业从业人员、1100多家成熟软件企业，在引进国内外优秀汽车软件公司的同时，让长安汽车等汽车企业与华为、腾讯等科技公司联手。
一套组合拳下来，重庆智能网联汽车有了一份亮眼的成绩单——传统车企有了自己的软件团队，长安软件公司研发的整车软件平台VSP在业内形成领先优势；50多家专业汽车软件企业汇聚山城发展；在汽车软件技术应用方面，多家车企已达到行业内领先。
2020年，重庆造车达158万辆，同比增长12.7%，占全国比重较2019年提高近1个百分点；今年上半年，全市汽车产量增长47%、高于全国近一倍，汽车工业增加值同比增长25%，对全市工业增长贡献率近20%。
优质的生态圈同样重要。接下来，重庆将系统谋划和推动一流新能源和智能网联汽车应用场景建设，搭建“软件定义汽车”生态大会等行业交流平台，提升对汽车软件人才的吸引、集聚能力，营造先进的汽车软件发展环境。未来3年，重庆计划新建车路协同道路长度超1000公里、改造路口数量超1200个，并开工建设智慧高速公路……以更丰富的智能化、网联化应用场景带动产业升级，加快建设国家级车联网先导区。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 15 版）
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