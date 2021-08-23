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创新赋能 培育产业集群

本报记者  常碧罗
2021年08月23日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　在重庆，制造业正在经历一场新的变革。走进位于南岸区的重庆芯讯通无线科技有限公司，一个小小的5G模块吸引了记者的目光。“测绘无人机，工业机器人，远程医疗……可都离不开这个小模块。”公司相关负责人告诉记者，5G模块已成为承载万物互联的“内核”。

　　持续不断的科技创新，是重庆制造业高质量发展的一个缩影。作为传统的制造重镇，重庆依托既有优势，在快速发展的道路上迈上了新台阶。

　　此前，面对制造业的短板，重庆创新发展路径，鼓励智能产业加速崛起，积极调整产业结构，为企业提供良好的生态环境……“十三五”期间，越来越多的制造业企业落地重庆，“‘芯屏器核网’产业架构逐渐形成，基本构建起以功率半导体为主导的集成电路产业体系，新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车及智能网联汽车、节能环保等产业链持续完善。”重庆市经济信息委相关负责人告诉记者。

　　制造业的转型升级，除了产业链的不断完善，更离不开“智能大脑”的重要作用。随着万家企业加入工业互联网，实现“云端”汇合，智能制造场景也在不断丰富。扫码溯源，大数据互联互通，数字化装备逐渐普及……在重庆涪陵高新区，华兰生物有了量身定做的智能化改造方案；在太极集团，智能化生产线让制药厂的人力成本缩减了3/4。智能化改造，让重庆制造业加速前行。

　　截至2020年底，重庆规上工业年产值超过2万亿元，基本建成门类齐全、产品多样的制造业体系。此外，数字经济蓬勃兴起，“芯屏器核网”补链成群，数字经济增加值占地区生产总值比重超过25%。

　　日前，《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021—2025年）》发布，重庆将加快培育具有国际竞争力的产业集群，建设高质量的国家重要先进制造业中心。

　　“接下来，我们将顺应全球产业发展新趋势，加快培育一批战略性新兴产业集群。”重庆市经济信息委相关负责人告诉记者，以新一代信息技术产业为例，重庆将重点从研发、制造两个维度同步发力，补齐行业基础研发能力、核心元器件、电子材料等短板。对新材料、生物医药、节能环保等产业，重庆也将推出系列新举措，进一步推动高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 15 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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