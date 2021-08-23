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走进重庆两江新区，三一（重庆）工厂中，一只只机械臂来回挥舞，AGV自动化物料运输小车来回穿梭，百余台机器人正在进行自动化生产；在峻凌电子（重庆）有限公司，一场智能化改造，让一条生产线从29人缩减至7人……智能化改造，为制造业按下加速键。

近年来，重庆积极实施大数据智能化战略，围绕数字化装备普及、信息管理系统集成应用、智能制造新模式、数字化车间和智能工厂、工业互联网平台、企业“上云上平台”等方向，出台多项财政扶持政策，积极推动制造业企业实施智能化改造。

截至目前，重庆累计认定105个智能工厂和574个数字化车间，示范项目生产效率平均提升59.8%，运营成本降低22.5%，产品不良率降低42.3%，单位生产能耗平均降低19.5%，实现了较好的经济社会效益。

“重庆是制造业重镇，我们要针对优势行业，分门别类指导企业，推进智能化改造。”重庆市经济信息委相关负责人介绍，近年来，重庆重点推动长安汽车等汽车行业龙头企业建设智能工厂，集设计研发、供应链管理、生产执行管理、物流仓储管理于一体；推动英业达、盟讯电子等电子行业龙头企业建设自动化流水生产线和人机协同柔性化生产线；推动玛格家居等消费品行业龙头企业建设生产数据全流程追溯系统和大规模柔性化生产系统……

重庆还积极探索智能制造新模式，推动企业逐步从价值链低端向中高端迈进。如宗申动力等行业龙头企业与配套企业之间进行供应链信息系统对接，加强供应链协同管控能力和资源优化配置能力。截至2021年6月，共推动建设了453个数字化运营、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等试点示范项目。

此外，不断优化智能制造生态建设，定期组织召开智能制造服务商对接会，组织服务商在渝开展服务。建立重庆市智能制造和工业互联网服务商资源池，涵盖197个企业，共912项服务或产品。法国施耐德、德国西门子、日本三菱电机等智能制造整体解决方案企业纷纷来渝开展智能制造领域合作。

据介绍，到2022年，重庆将累计推动实施5000个智能化改造项目，建设10个具备国内较强竞争力的工业互联网平台。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)