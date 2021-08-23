本报记者 王观

数据来源：财政部、国家税务总局

日前，一个与我国经济活动息息相关的税种——印花税正式立法。印花税，简单来说，就是对经济活动相关的应税凭证征税。数据显示，2020年，全国印花税收入为3087亿元，1988年至2020年，全国累计征收印花税超过2.9万亿元。印花税税收规模虽然不大，但却与多项经济活动相关，其立法受到广泛关注。那么，印花税立法有何意义？对纳税人又有何影响？记者进行了采访。

增强印花税法律制度的科学性、稳定性和权威性

又到了申报期，宁波甬燃冶金燃料有限公司会计李燕飞登录宁波市电子税务局网站，进入“财产和行为税合并纳税申报”模块进行申报。

“这个月有2笔印花税要缴。”李燕飞仔细核对着资料，8月3日公司签订了数份货物运输合同，运费合计为91061995.25元，要按运输费用的0.5‰缴纳货物运输合同印花税45531元；8月7日又签订了财产租赁合同合计2742857.22元，要按财产租赁收入的1‰缴纳财产租赁合同印花税2742.86元。经过尾数四舍五入，合计应缴纳印花税48273.9元。

接着，李燕飞通过电子税务局财产和行为税合并申报中的印花税“税源采集”模块，分别选择货物运输合同、财产租赁合同税目，输入对应的税款所属期和计税金额，然后系统自动跳出了相应税率和应纳税额。申报保存成功后，他根据提示进行了缴款。

在宁波市江北区不动产交易大厅，市民蔡越也“遇到”了印花税。“最近我买了一套住房和一个车位。税务人员告诉我，房产交易过程中会涉及产权转移书据印花税，但因为目前有‘对个人销售或购买住房暂免征收印花税’的规定，我只需缴纳车位等非住宅的印花税。”

“印花税，是对经济活动和经济交往中书立、领受、使用的应税凭证所征收的一种税，因纳税人主要是通过在应税凭证上粘贴印花税票来完成纳税义务而得名，具有征税面广、税率低、税负轻、纳税人自行完税等特点。”中央财经大学教授樊勇说。

数据显示，今年前7月，印花税收入为2630亿元，在全国税收收入中占比约2.2%。从规模看，印花税是一个小税种。不过，它的作用并不小。印花税实行自行贴花纳税，也有助于培养企业和居民自觉纳税意识，增强税收法治观念。

日前，十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了《中华人民共和国印花税法》，将于2022年7月1日起施行。在此之前，我国印花税征收的主要依据是《中华人民共和国印花税暂行条例》，该条例于1988年10月1日起施行，至今已有30多年。

“印花税自1988年开征以来，对规范各项经济活动起到了一定的积极作用。但随着经济社会发展，由印花税制引发的问题日渐增多，迫切需要通过立法加以改革完善。”樊勇说。

北京国家会计学院教授李旭红认为，印花税立法是进一步落实税收法定原则的体现，有利于推动建立现代税制，增强印花税法律制度的科学性、稳定性和权威性，减少自由裁量权，使税收征管更加科学规范。将印花税以立法方式固化下来，也有利于为市场主体良性发展提供法律制度保障，进一步优化营商环境。

总体维持现行税制框架不变，适当简并税目税率、减轻税负

“印花税法实施后，运输合同的税率从原先的万分之五降低为万分之三，对我们企业来说是个好消息。以上次签订的货物运输合同为例，印花税税率降低后，可少缴纳税款1.8万元，降幅约40%。”李燕飞说。

总体上看，印花税法维持了现行税制框架和税负水平基本不变，并根据实际情况对部分内容作了必要调整。

“相比于现行的印花税暂行条例，印花税法对税目税率表有适当调整。比如，印花税法删除了权利、许可证照等部分税目。”樊勇说。

在税率方面，印花税法总体上维持了现行税率水平，适当下调了一些税目税率。除了降低运输合同和承揽合同的税率，将商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据的税率由万分之五降至万分之三。

“降低加工承揽、建设工程、货物运输、商标专用权等合同和营业账簿的税率，有助于降低企业交易成本。降低商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据税率等，呼应了减税降费的政策安排，有利于支持企业创新发展。”李旭红说。

同时，印花税法将散落在不同文件中的免税规定进行了归纳与整合，并规定了更多的法定减免税情形。例如，对于农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同，免征印花税；为顺应近年来电子商务的发展趋势，印花税法对于个人与电子商务经营者订立的电子订单，免征印花税。

证券交易印花税也被正式写入印花税法，证券交易印花税税率并未调整，仍为成交金额的1‰，且维持对证券交易的出让方征收的规则。

此外，印花税法还授权国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、破产、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或免征印花税，报全国人民代表大会常务委员会备案。

李旭红认为，对国务院可以减征免征的范围和要求规定得更为具体，保障税法可以依据经济社会发展情况进行适当调整，在一定程度上也提高了税法的确定性。减征或免征是针对住房需求保障、支持小微企业等方面，体现了对市场主体、百姓民生的关照，有利于激发相关市场主体的活力。

税收法定稳步推进，税收领域“放管服”改革不断深化

近年来，我国的税法体系日益成熟完备。2016年12月，《中华人民共和国环境保护税法》表决通过，这是党的十八届三中全会提出“落实税收法定原则”后审议通过的第一部单行税法。随后，烟叶税法、船舶吨税法、车辆购置税法、耕地占用税法、资源税法、城市维护建设税法和契税法等颁布实施，个人所得税法、企业所得税法、车船税法等已有税法进行了修订，增值税法、消费税法等立法也在加快步伐。

随着印花税法制定出台，我国现行18个税种中已有12个制定了法律。国家税务总局税收科学研究所所长谭珩认为，税收法定作为税法的基本原则，实质是指国家必须依法征税、公民必须依法纳税。税收法定原则不仅具有推进民主法治、保护纳税人权利的功能，还有助于凝聚和提升纳税人对税收的认同和遵从度，增强政府的公信力，是国家治理现代化和全面推进依法治国的重要举措。因此，下一步应继续重视和推动税收法定工作。

李旭红认为，推进税收法定进程，一方面，应以突破关键性问题为抓手，加强重点领域立法，特别是对已发布征求意见稿的税种如增值税和消费税，要依据我国国情及经济发展的现实需要进一步推进其立法工作；另一方面，要积极借鉴国际上成熟且有效的税收立法经验，并与我国税制改革相结合，增强税收法定性，为充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性和保障性作用奠定基础。

税收法定进程在稳步推进，税收领域“放管服”改革也在不断深化。

关于印花税，今年还有件大事——今年6月1日起，国家税务总局在全国推行财产和行为税合并申报，即将城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税等10个税种的纳税申报进行合并。纳税人在申报多个税种时，不再单独使用分税种申报表，而是在一张申报表上同时申报多个税种。

“今年7月份申报时，我们通过电子税务局将今年第二季度房产税、城镇土地使用税及3个不同税目的印花税进行了合并申报，一张申报表搞定，整个过程只花了几分钟。我们再也不用像以前那样要填报各种申报表，也不必分税种找寻申报入口，极大简化了申报流程。”安吉汽车物流（湖北）有限公司相关负责人说。

谭珩表示，下一步，税务部门将继续全面贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，在优化体验、减轻负担、提质增效等方面持续发力，深入推进税收征管改革，不断提升纳税人缴费人的获得感和满意度。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)