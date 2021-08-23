外汇交易员——
帮客户妥善应对汇率风险（财经故事·走近金融职业②）
8月10日上午，北京西单中国银行总行大楼2层的全球市场部交易室。上百台电脑屏幕同时滚动数字，电脑提示音此起彼伏，让这里的气氛显得有些紧张。年轻的外汇交易员们眼盯屏幕、耳听电话、十指敲击键盘，忙个不停，庄媛就是其中的一位。
每位交易员办公桌上摆放着三四块电脑屏幕，分别显示着客户交易、国际外汇牌价、外汇走势图和即时新闻等。庄媛介绍，外汇交易员要时刻关注各个国家的股市、债市、央行政策和主要宏观经济指标等信息，决定交易策略。
“外汇交易员就是专门从事外汇买卖的专业人士。我们面向全球外汇市场开展交易，要时刻把握国际外汇市场波动，为客户提供连续、稳定、适当报价，在服务实体经济的同时维持市场的流动性，严格遵守行内风险控制规则和行业行为规范。”庄媛说,个人客户由于出国旅游和学习等需求，需要到银行兑换外汇，企业由于贸易收付汇、跨境投融资等需求，也会和银行叙做外汇交易，管理汇率风险。银行会通过各类渠道和不同产品向客户提供服务。此外，人民币外汇市场中，中国大型商业银行还承担着维持市场流动性的责任，需要时刻提供双边报价来满足其他交易者的需求。
全球外汇交易市场是一个24小时不停歇的市场。每天，从新西兰的惠灵顿开始，到亚洲、欧洲，再到北美洲的纽约、芝加哥，外汇交易不间断进行。“我们银行的外汇交易也需要三地‘接力’。每天我们下班后，会交班给伦敦交易中心，之后伦敦再交班给纽约，三地接续倒班，保证交易的连续性。”庄媛介绍。
国际外汇市场瞬息万变，市场热点频繁轮动，从业8年的庄媛不断感受着工作带来的兴奋：“在国际外汇市场中，交易的资金量很大，全球日均外汇交易量达到6.6万亿美元，有时候一笔交易金额就可能上亿美元。汇率价格变化快，影响价格的因素很多，任何一个操作都可能带来损益的波动，交易员需要在快速波动的市场中快速反应、果断判断，这有赖于平时大量训练和不断累积。我叙做的外汇期权属于复杂衍生品，它的定价、交易和管理都具有一定复杂性。目前行业的金融科技创新非常快，我们交易员需要快速适应这些新的变化。工作繁忙而充满挑战，但也很有成就感。”
去年3月的一段工作经历让庄媛印象深刻。当时新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，市场面临巨大不确定性，国际外汇市场动荡，市场流动性急剧收缩。“作为当日的看盘交易员，面对突如其来的变化，我也很紧张。”庄媛回忆道，当时他们顶着市场波动的压力，积极承担做市商责任，同时尽可能满足客户需求。
“市场的变化来源于经济的不确定性，任何一种交易都是对未来的定义和定价，而交易员就像是画家，用交易这一画笔实现内心对未来的理解和刻画。”庄媛说。
在庄媛看来，敏捷、自律、勤奋、果敢、心理素质好、责任心强，是外汇交易员需要具备的基本素质。“目前亚洲外汇市场交易量占全球外汇市场交易量比重逐年升高，人民币交易占比排名也逐渐攀升，成为全球重要交易币种之一。随着国内市场不断扩大开放，企业机构等对于汇率风险管理的要求将不断提高，国内汇率风险保值工作还有很大的提升空间。中国银行外汇业务起步早、专业优势明显，一直保持着银行间市场核心做市商和报价行地位。作为中国银行的外汇交易员，怎样将大行的先进理念、管理经验和平台优势等通过自己的工作传导给客户，做好企业、行业汇率风险对冲工作，服务好实体经济，是我们一直以来不断努力的方向！”庄媛对未来充满信心。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 17 版）
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