杨颜菲 张文耀

鸡在山上捉虫，鸭入水田嬉戏，别人眼中的田园野趣图，激不起欧阳福胜半点兴趣。

“它们倒是无忧无虑，我愁的是这蛋咋卖出去？”60多岁的欧阳福胜是江西省新余市分宜县钤山镇人，以前在城里打工养家。现在年纪大了经不起折腾，只能回家种种地，养养鸡鸭。

原本这土鸡、土鸭蛋挺招人待见，老欧阳有不少主顾，日子过得挺滋润。可随着镇上好多人迁到城里，他的生意就有点凄清。坐等外人来收？可散养的鸡鸭，形不成规模，收购农产品的商贩很久都来不了一趟。

去年初的一天，新余市一家电商的业务员找到欧阳福胜，看了他的土鸡土鸭蛋，嘴上直说好。“叔，以后这蛋我帮您卖。”

欧阳福胜有点半信半疑，“就为这点东西，你能天天跑山里？”

“这您放心，车虽不是天天来，但我们肯定定期接着您的货。”对方承诺。

老欧阳这下来了精神，拉着业务员的手问个究竟。一聊起来才知道，原来为了解决制约农产品销售的“最后一公里”问题，县商务局协调邮政和公交客运公司签订了乡镇邮件运输协议，13条城乡公交把快递送到各村，返程时再把农村土特产品拉到城里。这一来，农村物流双向通道打通了，公交车成了满来满往的“快递车”。

电商平台那边也想了招，先吃后买。老欧阳他们的土特产纯天然无公害，自然受到市场欢迎，迅速打开了销路。

有了这些特殊的惠民公交车，欧阳福胜发愁的问题得到解决，今年又新养了300只土鸡，300只土鸭。

(责编：杨光宇、胡永秋)