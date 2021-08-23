6部门部署脱贫人口社保帮扶
2021年08月23日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月22日电 （记者叶紫）人社部、民政部、财政部、国家税务总局、国家乡村振兴局、中国残疾人联合会近日联合发布《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》，要求持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略。
主要政策措施为：减轻困难群体参保缴费负担；推进社会保险法定人员全覆盖；提高社会保险待遇水平；提升基金安全性和可持续性；加强社会保险经办服务能力。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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