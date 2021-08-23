7月我国债券市场发债超5万亿元
2021年08月23日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月22日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的金融统计数据报告显示，7月份，我国债券市场共发行各类债券51669.1亿元。其中，国债发行6332.6亿元，地方政府债券发行6567.8亿元，金融债券发行8797.4亿元，公司信用类债券发行11184.0亿元，信贷资产支持证券发行264.7亿元，同业存单发行18109.9亿元。
截至7月末，债券市场托管余额为124.6万亿元。其中，国债托管余额20.5万亿元，地方政府债券托管余额27.8万亿元，金融债券托管余额29.8万亿元，公司信用类债券托管余额29.5万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额12.5万亿元。
数据显示，7月份，银行间货币市场成交共计106.3万亿元，同比增加6.0%，环比增加9.4%。7月份，同业拆借月加权平均利率为2.08%，环比下降5个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.08%，环比下降10个基点。7月份，银行间债券市场现券成交20.2万亿元，日均成交9200.0亿元，同比减少19.8%，环比增加4.3%。交易所债券市场现券成交2.8万亿元，日均成交1291.2亿元，同比增加45.7%，环比增加25.6%。7月末，银行间债券总指数为210.7点，环比上升2.7点。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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