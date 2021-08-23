本报北京8月22日电 （记者韩鑫）工业和信息化部日前公布前7月我国通信业经济运行情况。数据显示，1—7月，电信业务收入稳步增长，累计完成8721亿元，同比增长8.7%。

分业务来看，数据及互联网业务收入稳中向好。1—7月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1505亿元，同比增长12.3%。完成移动数据及互联网业务收入3866亿元，同比增长4.7%，增速较上半年提高0.3个百分点。

新兴业务收入快速增长，拉动作用进一步显现。1—7月，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，共完成业务收入1313亿元，同比增长27.5%，增速较上半年提高0.5个百分点，其中云计算和大数据收入同比增速分别达101.3%和27.9%。

从电信用户发展情况来看，移动电话用户总规模保持稳定，5G用户数快速扩大。截至7月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.19亿户，比上年末净增2521万户。其中，5G手机终端连接数达3.92亿户，比上年末净增1.93亿户。

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