截至7月末
我国5G手机终端连接数3.92亿户
2021年08月23日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京8月22日电 （记者韩鑫）工业和信息化部日前公布前7月我国通信业经济运行情况。数据显示，1—7月，电信业务收入稳步增长，累计完成8721亿元，同比增长8.7%。
分业务来看，数据及互联网业务收入稳中向好。1—7月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1505亿元，同比增长12.3%。完成移动数据及互联网业务收入3866亿元，同比增长4.7%，增速较上半年提高0.3个百分点。
新兴业务收入快速增长，拉动作用进一步显现。1—7月，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，共完成业务收入1313亿元，同比增长27.5%，增速较上半年提高0.5个百分点，其中云计算和大数据收入同比增速分别达101.3%和27.9%。
从电信用户发展情况来看，移动电话用户总规模保持稳定，5G用户数快速扩大。截至7月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.19亿户，比上年末净增2521万户。其中，5G手机终端连接数达3.92亿户，比上年末净增1.93亿户。
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
- 人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
相关新闻
- 评论
- 关注