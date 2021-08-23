■ 受访专家：北京交通大学土木建筑工程学院教授 王永红

一列动车组列车从成贵高铁西溪河大桥上驶过。

新华社记者 杨文斌摄

近日，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统。英国路透社评论称，中国此次自主研制的高速磁浮交通系统，将成为当前世界上可实现的速度最快的地面交通工具。

据古巴拉美社报道，中国成功研制新型高速磁浮交通系统，对于推动中国高端装备制造业持续快速发展、加快建设现代化综合交通运输体系、建设科技强国具有重要意义。

近日，中国自主研发的时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线。作为世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，该系统采用了诸多先进科学技术，自主设计研发了如高速磁浮列车实现安全运行最后也是最重要的安全保障——涡流制动器、保证列车低速下电力供应的高速磁浮车受流器系统、使列车更加智能的旅客信息服务系统PIS等多个产品。这标志着中国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力，对支撑“科技强国”“交通强国”战略具有重大而深远的意义。

新中国成立以来，中国交通运输面貌发生了历史性变化。中国政府全面深化交通运输改革，加快建设现代综合交通运输体系，不断提升交通运输行业治理体系和治理能力现代化水平，交通运输进入各种运输方式交汇融合、统筹发展的新阶段。

近年来，中国交通系统发展迅猛，呈现以下特征：其一，基础设施建设技术领先世界，陆续建设了一批以特大桥隧，高速铁路，巨型河口航道等为代表的世界性重大工程，形成完备的铁路网、公路网和水运网。其二，装备制造技术快速进步，以高速列车、大功率机车、C919大型客机等为代表，一批具有自主知识产权的高性能技术达到世界先进水平，部分达到世界领先水平。其三，信息化、智能化技术广泛应用，船舶交通管理系统、船舶自动识别系统、无线射频识别技术、全球卫星导航系统、北斗导航系统等系统结合大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术广泛应用于交通运输领域。中国交通系统蓬勃发展，离不开中国市场体系的不断完善、法律法规体系基本形成和持之以恒的大国交通建设规划。

今年2月24日，中共中央、国务院公布《国家综合立体交通网规划纲要》，提出未来15年中国综合立体交通网的建设目标和实现路径。预计2021至2035年旅客出行量（含小汽车出行量）年均增速约为3.2%；全社会货运量年均增速约为2%，邮政快递业务量年均增速约为6.3%；基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。

随着共建“一带一路”的推进，中国交通建设的经验和技术正走出国门，惠及更多发展中国家。新冠肺炎疫情发生后，中国与“一带一路”沿线国家的交通建设合作项目成为助力“一带一路”沿线国家经济复苏的独特力量。中国铁路积极推进了尼日利亚拉伊铁路主干线、印尼雅万高铁、中老铁路等铁路项目建设，这些工程加上中欧班列的顺利铺开，有力促进当地经济复苏。

如今，全球抗疫形势依然严峻，“一带一路”作为汇聚沿线国家团结力量的合作平台，为沿线国家共同抗击疫情、推动经济平稳复苏提供重要动力。中国致力于“一带一路”沿线交通基础设施建设，其核心意义就在于通过推进交通基础设施建设，实现陆海空联运，最终打通规划建设的经济走廊，构建互联互通的运输模式，形成各国共赢发展的新趋势，促进多方合作交流，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体、命运共同体。

（曾彦彰采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)