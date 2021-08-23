陆成宽

原标题：兼顾流通与安全 数据治理工程让数据高效用起来

在数字时代，数据流通与数据安全同等重要。但是，强调数据安全，数据流通就会受到阻碍；强调数据流通，数据安全就面临挑战。

“数据流通与安全之间的矛盾阻碍了国家治理体系和治理能力现代化建设及高质量发展。为了破解这一矛盾，《2021中国城市数据治理工程白皮书》（以下简称《白皮书》）在国内首次提出数据安全与数据要素一体化治理解决方案。”8月20日，在中国电子和清华大学联合举办的《白皮书》发布会上，中国电子副总经理陆志鹏介绍了他们为实现数据要素市场化流通所作的努力。

构建“中间态” 化解流通和安全的矛盾

当前，数据已上升为新的生产要素，是基础性和战略性资源。充分释放数据要素价值，发挥好数据在数字社会发展中基础性和支撑性关键作用，是数字时代社会发展的必然规律。

对比传统的生产要素不难发现，数据具有极易复制、非排他性、形态不稳定、信息密度低、有依附性和联系性等特点。这就使得数据流通存在定价难、计量难、确权难、交易安全风险大等问题，致使在数据流通中数据安全难以保障，数据交易未能得到有效监管，从而难以实现数据的高效率配置和规模化流通。

那么，如何才能高效、安全、合法合规地把数据利用起来呢？

“推进城市数据治理能够加快数据要素在政府、市场和社会之间的有序自由流动，赋能经济建设、民生服务和市域治理。实现数据的高效率利用，首要是化解数据流通与安全的矛盾。”陆志鹏说，当前的数据流通模式，基本上都基于原始数据，但总体来讲，这种模式既无法将数据以标准化产品形态进行规模化开发和流通，也无法保证数据的安全。

为破解数据要素市场化难题，《白皮书》提出了在原始数据与应用端之间构建“中间态”的解决方案。“这种‘中间态’，我们称为数据元件，它是将原始数据脱敏后，通过模型加工形成的数据初级产品，可作为数据流通交易的标的物。”陆志鹏解释道。

在中国电子数据治理工程指挥部技术部主任国丽看来，数据元件解决了数据流通与数据安全之间的矛盾。从数据流通来讲，数据元件既包含原始数据所蕴含的信息，可消除数据应用中的“不确定性”；又可以作为数据资产计量和定价的基本单元，成为具有稳定形态的交易标的物，完成数据资源到数据要素的形态转换，解决数据要素化的问题；从数据安全来讲，数据元件实现了原始数据与数据应用的“解耦”，形成数据保护层，既隔离了数据泄露与数据滥用的风险，又可通过资源、元件、产品三级安全管控，实现有效安全审查和精准监管，从而实现数据要素的安全流转和高效配置。

坚持系统观念 完成全流程数据治理

数据元件解决了安全之忧后，城市数据要素的流通还需要新的操作系统和基础设施支撑。

“因此，我们坚持系统观念，设计并构建了一个‘数据金库’，为存储和管理数据资源和数据元件提供安全载体；同时，开发了数据要素操作系统，对数据要素化流程以及‘数据金库’的硬件资源、软件资源、数据资源和数据元件进行调度管理，实现‘软件定义’的数据要素操作，为数据要素汇聚、加工、定价、流通交易一体化奠定重要基础。”陆志鹏说。

此外，《白皮书》还提出构筑全栈式的安全防护体系，为解决数据要素化安全问题提供清晰的技术实现路径，来共同完成数据治理全流程，推进城市数据治理工程建设。

清华大学常务副校长王希勤在发布会上说，实施数据治理工程，能够帮助消除政治、经济、社会、文化和生态治理中的不确定性，使政府运作、经济运行、社会运转、企业运营和个人行动更加有序，大大提升政府、社会、组织运行效率，提升国家治理体系和治理能力现代化水平。

“数据治理工程是一项涉及面广、影响深远的跨学科系统工程，需要深入的理论研究与广泛的探索实践共同支撑。”中国电子董事长芮晓武强调。

目前，中国电子正积极推动数据安全与数据要素一体化治理解决方案在浙江、上海、武汉、德阳等落地。

陆志鹏表示，中国电子与清华大学联合课题组未来将围绕法律、技术、经济、安全、管理、应用等领域，结合法律法规和城市需求，携手生态伙伴，持续推进数据治理工程的研究与实践。

(责编：赵超、陈键)