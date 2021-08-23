张 强

原标题：从“04机”到5G网络 他奔跑在通信创新的路上

刘强摄

“我迫切希望发挥自己所长，改变中国的通信现状。这个想法从我走上科研路起，就没改变过。”坐在科技日报记者面前，战略支援部队信息工程大学（以下简称信息工程大学）信息技术研究所（以下简称研究所）教授、博士生导师季新生目光炯炯。

从2G到3G、4G、5G，在推动信息技术迭代的征程上，季新生始终没有缺席，为国家通信网络筑起牢固的安全盾牌。

近日，季新生因在通信网络安全方面作出了突出贡献，获颁第十三届光华工程科技奖。

初出茅庐参与“04机”研发

1988年，当得知研究所要招一个数学基础好的计算机专业研究生，从复旦大学应用数学专业毕业后，本已考上原空军气象学院研究生的季新生在父亲的支持下，转学来到河南郑州。

“部队的需要，就是我科研的方向。”季新生回忆道，这个选择做得非常仓促，总共用了不到半个小时，他就下了决定。许多年后，季新生依然清晰地记得，当他推开研究所机房大门的那一刻，满满几个房间的机架上几万支电子管闪耀着色彩缤纷的光。

当时的季新生不知道，他将要加入的团队正面临着一次重大考验。

上世纪80年代初期，我国乘着改革开放的春风展翅高飞，却被一根无形的绳索缚住了“翅膀”——在这个“顺风耳”神话流传千年的国度，作为现代化标志之一的通信基础设施发展得并不充分。

为国家经济发展、信息安全保驾护航，同样是保家卫国的生死之战。季新生的恩师、中国工程院院士、时任研究所所长邬江兴临危受命，挂帅出征。

他们要攻下的一个高地，是研制大型程控交换机——“HJD04”万门数字程控交换机（以下简称“04机”）。这是个高技术、高门槛的任务，一般需要花费数亿美元，而当时季新生所在团队的经费远不足以支撑此项研制工作。

“搞这类高难度科研，如同打大仗、打硬仗。没有硬骨头要啃，难显军人本色。”季新生对邬江兴的话深表认同。

当时刚刚硕士毕业留校的季新生，承担起了“04机”营业厅业务的软件设计任务，他的主要工作就是计算话单、打印话单。

3个月后，团队人员发生变化，“04机”整体软件框架也发生了调整。在经过基本的考察和小任务的磨练后，邬江兴让季新生独自把“04机”系统计费软件的开发工作承担起来。从“小跟班”到在项目中独当一面，年轻的季新生深感责任重大。

2009年，在新中国成立60周年工业和信息化巡礼——辉煌与成就活动中，“04机”与第一代弹道导弹核潜艇、第一颗原子弹与氢弹、第一艘自行设计建造的万吨远洋货轮等一起，被评选为新中国成立以来28项“第一”的工业成就。

对于邬江兴当年的这份信任，现在每每谈起，季新生都有些“后怕”——对困难估计不足。“也许这份‘初生牛犊不怕虎’的劲头，才是科研中最不能缺少的吧。”季新生说。

把创新作为第一要务

技术跟随，是许多国内研究人员在投身世界科学前沿领域时，最为“稳妥”的选择。其优势是避免大方向打偏、短期内容易“见效”，但缺点是竞争者众多、成果被重复可能性高。

“不安分”的季新生，却做出了另一种选择。“我们不断地转换研究重心，用新思路引发新突破。”他说。

季新生和他的团队成员始终把创新作为第一要务，将其融入到自己的血液中，成为一种习惯、一种精神。

在攻关某项目时，团队成员提出，传统研发路线对通信网络体系结构的认识很“僵化”：交换机下面只能接基站控制器，基站控制器下面必须接基站，交换机和交换机则永远“不见面”……

在所有的科技创新中，体系结构的创新是最根本的创新。能否在最本质的地方开辟新路，从源头上走出一条捷径？

“完全可以！”季新生斩钉截铁地说。不久后，他和团队在世界上率先提出了“基于全IP的分布式移动通信”设计思路。

众所周知，互联网是基于IP族协议网络，所谓“基于全IP的分布式移动通信”设计思路，就是把电信网看做一个计算机网：基站是服务器，是一台计算机；基站控制器也是一台服务器，也是计算机；所有接入这个网络的设备都可以是一台计算机，通过IP网连接起来。

为了做好全IP架构的移动3G项目，2001年，季新生克服了重重困难，带着团队“集体消失”，投入到封闭式科研工作中。那段日子，他们“南征北战”、风餐露宿，搬机架、拉线缆、架设备……所有任务都是由团队技术人员手拉肩扛完成的。

2003年，在国际最大规模的3G技术实验中，作为当时世界上唯一的全IP移动通信系统，季新生团队研制的产品在与美国、韩国等国的顶尖公司产品的对比中，各项性能指标均排名靠前，大容量呼叫等核心指标排名第1。在移动通信领域运用全IP技术方面，他们一度领先国外其他厂商5年左右。

处处为年轻人搭舞台

“科学家最大的悲哀是后继无人、事业断线。”一直以来，这句被历史反复验证了的至理名言“刻”在季新生的心底。

“科技发展是一场接力赛，要靠一代代人的努力。我们要做的事情还有很多，只有多给年轻人创造机会，才能让科技的大树硕果满枝。”他说。

在今年6月的师生聚会上，季新生半开玩笑地说：“我已经53岁了，以后就不能说自己是青年专家了，要转战新的战线喽！”

季新生深知，要想不断取得新的成绩，就必须建立一支不断进取的科研团队。他特别善于给团队的年轻人压担子，处处为年轻人搭舞台，创造一切机会，要求他们要具备“自编”“自导”“自演”的本领和能力。

在季新生的团队里，不搞论资排辈那一套，不以学历论高下，也不拿职称高低分三六九等，只以科学精神、解决复杂问题能力和工程技术成就论英雄。季新生延续了邬江兴的做法，提倡“得理不让人”，“头脑风暴”一旦搞起，大家会吵得一塌糊涂。

“学术争鸣不仅能碰撞出思想火花，也能训练思维的敏捷性，相互间的激烈交锋往往能为解决疑难问题打开新思路。”季新生如是说。

如今，说起自己的团队，季新生由衷地感到自豪。这里既有和自己一起并肩作战的同事，也有自己一手培养起来的新生力量。他们是自己思想最迅速的执行者，又是自己灵感的激发者。在他的带领下，这支队伍取得了一系列创新性成果。现在，许多团队成员已经能够独当一面，承担了多项国家级科研项目。

记者想请季新生多谈谈自己，但他却总是把话题转到了工作上，滔滔不绝地介绍起自己的研究计划。记者没有打断他，因为作为一名科技工作者，他的目光应投向未来……

(责编：赵超、陈键)