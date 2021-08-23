江耘

原标题：雇佣数字管家 果园管理迈向精细化

集成了4台硬件设备并搭载团队自主设计的物联网软件，通过扫描二维码就可以查看果园果树生长、气象、农事活动和安防信息……近日，在宁波奉化县溪口镇新建村，浙江省农业科学院研发的果园数字管家落地发布。

“果园数字管家配置的4台监控/监测设备，分别是负责果树、农事、气象、安保的4位分管家。目前全省已有200余台分管家投入应用，首台全能版的果园数字管家已经在奉化县新建村水蜜桃基地应用了3个多月。”浙江省农科院数字农业研究所农业智能系统研究室主任张小斌介绍说。

现代果园管理需要对全年农事生产进行档案记录，人为操作难以确保数据的及时性、准确性。记者了解到，“农事管家”装有400万像素的监控球机，可旋转捕捉田间农事活动的图像，对半径50米范围内的人物姿态、操作行为予以识别，通过深度学习判断农事活动类别。截至8月1日，该设备在奉化区共监测到农事活动图像信息16800多条。

此外，果树管家配有1600万超高清像素，能够对果园核心栽植区域进行全天候定时拍摄图像保存，减少巡园工作量，形成果树生长记录。张小斌表示，果树管家目前会自动判别桃树不同花期时间，经后台算法分析，有助于提升对桃子成熟期、最佳采摘期预测的准确性。

“安保管家同样具有人物侦测功能，可捕捉半径50米内的人员来往，发现偷盗行为及时报警。值得一提的是，果园数字管家均采用光伏电池，连续极端阴雨天气下，各分管家可至少续航3—4天，其中气象管家可续航14天。”张小斌说，果园数字管家接下来将在杭州、舟山试推广，团队将对相关功能进行升级优化。

(责编：赵超、陈键)