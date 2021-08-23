刘 硕 白 阳

原标题：构筑个人信息保护的法律保障

8月20日，全国人大常委会会议表决通过个人信息保护法。这部维护个人信息安全的专门法律，明确了个人信息保护的相关规则和各相关方的权利义务，全方位构筑起个人信息保护的“金钟罩”，彰显了党和国家保护个人信息安全的决心。

大数据的发展为生活带来便利，也滋生了种种乱象。有的平台过度收集个人信息，强行推送个性化广告；有的商家擅自安装图像采集设备，偷偷记录客户人脸等生物特征……

党和国家始终高度重视个人信息安全问题。然而，由于相关规定散见于不同的法律法规之中，在司法实践中，往往面临部门权责不明确、维权机制不顺畅、法律之间不衔接等问题。

个人信息保护法充分回应了人民群众在个人信息保护领域的急难愁盼，找准“病根”精准施策，一方面“严”字当头、突出责任，一方面明确规则、维护权利。法律封堵种种漏洞，撑开个人信息的“保护伞”，同时让信息监管长出更锋利的“牙齿”，必将让不法分子瑟瑟发抖。

法律落地，红线拉起。让法律落到实处，既需要相关部门尽快对标法律要求、充分履行责任，以严格执法彰显法律威严；也需要社会各界充分认识到这部法律的重要性，每个人要拿起法律武器积极维护个人信息权益，使个人信息在法律的框架下被充分保护。

（原载于新华网 作者：刘硕、白阳 摘编：项锋、杨心悦）

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