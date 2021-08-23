黄晓芳

原标题：又一个千亿方大气田来了

中国石化西南石油局工作人员正在中江气田钻井施工。 袁 鹏摄（中经视觉）

近日，中国石油化工集团公司宣布，公司所属中江气田新增天然气探明储量340.29亿立方米，累计探明储量1061亿立方米，助力川渝地区建设我国首个千亿级天然气生产基地。

我国是全球第一大原油进口国和第二大石油消费国。中国石油和化学工业联合会数据显示，2020年我国原油产量1.95亿吨，同比增长1.6%；原油表观消费量7.36亿吨，同比增长5.6%，原油对外依存度高达73.5%。在这个背景下，为保障国家能源安全，增加国内油气勘探开采成为当务之急。

正因此，从2011年开始我国启动找矿突破战略行动，取得重要进展和突破，形成了一批重要矿产资源战略接续区，在开采消耗持续加大情况下，主要矿产保有资源量普遍增长。

中江气田位于四川省德阳市中江县，主力气藏埋深2000米至3000米，占地面积404.9平方公里，具有低孔、低渗、隐蔽性强等特点，属于典型的致密砂岩气藏。中国石化通过技术攻关形成一体化评价等配套关键技术体系，有力支撑中江气田高质量勘探。目前，中江气田累计产气达52.9亿立方米，连续两年产气超10亿立方米，相当于每年可满足550万户家庭日常生活用气。

这反映了近年来我国矿产资源勘查开发向西部转移和向海域拓展的特点。自然资源部有关数据显示，目前我国西部地区石油新增探明地质储量和产量分别占全国总量的62%和34%，天然气占85%和84%。全国新形成的32处非油气矿产资源基地中，25处分布在西部，占全国总数的78%。

四川盆地超深层天然气、深层页岩气资源丰富，是未来增储上产主阵地，但探明率低、开发建设难度大、风险高。中国石化有关负责人表示，近年来中国石化西南石油局先后攻克窄河道致密气田、超深层高含硫气田、深层页岩气田三大领域油气勘探开发难题，使我国成为全球少数掌握超深层高含硫生物礁大气田全套勘探开发技术的国家之一，引领我国超深层天然气、深层页岩气勘探开发实现新跨越，为我国乃至世界深层气开发提供成功经验。目前已在四川盆地开发了元坝、威荣等20多个大中型油气田，累计生产天然气超800亿立方米，天然气年产能超80亿立方米。

有关专家表示，今后一个时期，我国仍处于工业化中后期和城镇化快速发展期，战略性矿产资源刚性需求和供需矛盾仍将长期存在。为此，要继续加强资源保障，要不断强化基础地质工作，深化矿产资源管理改革，充分发挥各类市场主体作用。

(责编：赵超、陈键)