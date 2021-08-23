吉蕾蕾

原标题：农业节水潜力有多大

宁夏固海扬水灌区大型喷灌设备正在工作中。自从今年年初固海扩灌扬水工程顺利完成改造后，其自动化、信息化、智能化程度得到大幅提升。 （资料图片）

水利部日前晒出农业节水“成绩单”：近30年来，我国农业灌溉年均用水量基本维持在约3400亿立方米，占全社会用水总量的56%左右。占全国耕地面积约50%的灌溉面积，生产了全国总量75%的粮食和90%以上的经济作物。水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，在灌溉面积扩大、灌溉保证率提高、粮食总产量稳步增加的情况下，我国农业用水总量基本维持稳定，节水灌溉功不可没。

田的命脉在水，节水灌溉关系粮食安全。随着灌溉面积的不断增加，农业节水的潜力还有多大？面临哪些困难？资金短缺问题又该如何解决？

水润农丰 灌溉成效显现

眼下，正值葡萄生长成熟的关键时期。在江西省吉安市吉州区兴桥镇湖丘村的葡萄园基地，园内正在为300亩葡萄应用滴灌节水技术。看着长势喜人的葡萄，基地负责人肖卿根打心眼里高兴，“实施喷滴灌技术后，葡萄的品质大大提升了，口感更好，每亩地能增收500元”。

节水灌溉带来的经济效益，在甘肃省玉门市昌马灌区饮马农场更直观。“过去田间渠道跑、冒、渗、漏现象严重，这几年，农场先后建设了各类高效节水（滴灌）项目12个，完成高效节水（滴灌）建设总面积7.35万亩，实现节水40%以上，亩均增加经济效益30%以上。”饮马农场副场长赵富强举例说，洋葱耗水量非常大，以前用大水漫灌亩均耗水600立方米至800立方米，现在用膜下滴灌亩均耗水近300立方米，缓解了农场农业用水紧张局面。

“我国特殊的自然条件及水资源禀赋，决定了农业对灌溉的依赖性，大力兴修水利、完善灌溉排水工程体系、推进农业节水是经济社会发展的必然选择，也是保障国家粮食安全的必然要求。”陈明忠说。

数据显示，我国农业节水成效显著。截至2020年底，全国节水灌溉面积达到5.67亿亩，其中喷灌、微灌、管道输水灌溉等高效节水面积达到3.5亿亩，全国农田灌溉水有效利用系数达到0.565，超过了“十三五”国民经济和社会发展规划纲要提出的目标。

大中型灌区续建配套与节水改造不断推进。都江堰、泾惠渠、河套灌区、青铜峡等一批古老灌溉工程，重新焕发活力；淠史杭、景电、昌马、引大入秦等一大批新的大中小型灌区，陆续兴建。我国有效灌溉面积由1949年的2.4亿亩发展到目前的10.37亿亩，成为世界第一灌溉大国。

“大中型灌区是我国粮棉油主要农作物生产的主战场，也是农业节水的主阵地。”陈明忠介绍，这些年，灌区改造和建设力度进一步加大，灌区严重病险、“卡脖子”工程得到有效改造，骨干工程配套率和设施完好率明显提高，节水灌溉工程建设由示范推广成功转变为区域规模化推进。

以水定地 深挖节水潜力

农业灌溉是用水大户，节水潜力也是最大的。

面对开启建设社会主义现代化国家新征程，如何服务好乡村振兴和农业农村现代化，农田水利还面临着不少短板和问题。

就大中型灌区而言，大型灌区干支渠、干支排水沟存在老化失修问题，斗口量测水设施安装率不高；重建轻管思想依然存在，管理体制机制还不完善，信息化水平还很低；维修养护经费缺口大；农业灌溉执行水价长期维持低水平，执行水价约占运行成本水价的一半，农业水费实收率不足70%。

陈明忠表示，下一步，水利部门首先将紧盯灌区发展与改革中存在的问题，推进大中型灌区现代化改造与精细化管理。黄河流域灌区的节水潜力主要在上游，也就是西北地区，潜力所在的环节主要是在输水环节。陈明忠表示，要统筹山水林田湖草沙各要素，把生态理念、技术、材料、工艺等落实到灌区现代化改造的全过程，实现灌区高质量发展。以粮食主产区和黄河流域灌区为重点，开展影响灌区效益发挥、病险严重的骨干灌排工程设施除险加固、配套达标等。

其次，要严格农业用水管理。“水利部门把水资源作为最大刚性约束，坚持以水定地、以水定产，落实水资源取水许可证源头把控，推行农业用水总量控制和定额管理。”陈明忠说，流域各省区要尽快修订完善地方用水定额，建立覆盖主要农作物的用水定额体系。在确保粮食作物播种面积、产量和合理用水需求的前提下，因地制宜调整农业种植结构，适当压减高耗水作物种植面积。

此外，要加快推进智慧灌区建设。水利部计划以“十四五”实施现代化改造的灌区为重点，指导有条件的灌区建设包括天气预测、作物需求、旱情监测、水源调度等功能的数字灌区系统，逐步实现灌区管理和用水调度的数字化、智能化和智慧化。

两手发力 解决资金难题

大规模节水工程有着巨大的资金需求。除财政加大投入外，进一步发挥市场作用、调动社会资本积极性至关重要。

“要健全完善乡村振兴投融资机制，向市场要钱；依靠市场力量带来的技术革新，向市场要技术；让专业的人做专业事，提高专业运维效率和服务水平，向市场要效率。”大禹节水集团股份有限公司董事长王浩宇说。

大中型灌区改造、高效节水灌溉发展等相关探索也取得了一定成效。在国家财政支持下,天津市武清区引入大禹节水集团，通过实施农村生活污水处理工程政府和社会资本合作（PPP）项目，实现全域化系统化治理，301个村庄的覆盖率达到100%。同时，解决了资金技术管理老大难问题，做到可负担可持续，实现污水资源化利用。

PPP项目已成为农业节水的重要资金来源。截至今年5月底，水资源领域在库项目1983个,投资额1.1万亿元；签约落地项目1385个，投资额7665亿元；开工建设项目841个，投资额4536亿元。

“PPP模式是农业节水和乡村振兴的新引擎。”财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平表示，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高水资源利用效率。同时，鼓励调动社会资本投资农业农村的积极性，发挥社会资本专业化和创新创造活力，坚持共建共治共享，可有效解决“钱从哪儿来”的问题。

近日，水利部、国家发展改革委正式印发了《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》。方案实施后，预计新建大型灌区可新增有效灌溉面积1500万亩，改善灌溉面积980万亩；124处实施续建配套与现代化改造的灌区可新增恢复灌溉面积700万亩，改善灌溉面积约8100万亩，年增粮食生产能力57亿公斤，粮食总产量将达到约800亿公斤。

陈明忠表示，接下来，水利部门将在加大政府投入的基础上“两手发力”，进一步创新投融资体制机制，用好地方政府专项债券，鼓励和吸引社会资本参与工程建设运营，多渠道筹集落实工程建设资金。

(责编：赵超、陈键)