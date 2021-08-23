“花式调控”凸显政策精细化
政策“花样”不断，恰恰说明楼市调控越来越精细化。在因城施策的背景下，各地有的放矢，实行差异化调控政策，有利于房地产市场平稳健康发展。
近日，楼市调控新闻频频登上热搜。包括北京发文遏制“假离婚”购房，湖南岳阳推出房价“限跌令”，广东东莞将法拍房纳入限购范围……有声音认为，地方政府明确划定涨跌幅底线，破坏了市场在资源配置中的应有作用，属于过度干预楼市的越界行为。
这种论调，显然站不住脚。实际上，房价暴涨暴跌会让房地产行业动荡，进而引发风险。一旦房价泡沫破裂，资产大幅缩水，都会拖累上下游产业，甚至引发局部金融风险。无论是从全局还是从个人投资者看，稳定健康发展的房地产业才是最好的。
进一步说，政策“花样”不断，恰恰说明楼市调控越来越精细化。在因城施策的背景下，各地有的放矢，实行差异化调控政策，有利于房地产市场平稳健康发展。比如，“限跌令”与“限涨令”相得益彰，既对房价暴涨进行遏制，又对非理性暴跌进行限制，从而实现稳楼市的目标。
楼市调控政策密集出台，也在警示消费者，幻想通过炒房实现资产增值，并不是一条前景光明的康庄大道。长期以来，楼市调控的重点往往是遏制房价过快上涨，“限跌令”的推出，则是部分城市楼市转向的信号。当前，房地产市场分化趋势已经形成，一二线城市重点地段热度不减，而部分三四线城市库存高企，房价变化也出现了冷热不均的趋势。即便在同一城市，不同区域也出现内部分化，有涨有跌已成常态。
仍需看到，当前房地产市场仍然存在乱象和风险。部分地区经营贷违规入市，导致居民杠杆率居高不下；一些炒房客仍在蠢蠢欲动，借机浑水摸鱼；个别城市学区房热度不减，市场炒作行为屡禁不止；也有开发商定价虚高，利用打折套路忽悠消费者……“限价令”“限跌令”等调控政策的实施，可以倒逼开发商在价格制定的时候更加谨慎，有利于购房者稳定预期，更加准确把握市场价格变化，对房价作出客观理性判断。
房地产市场关系重大。一方面，关系到国计民生，影响千家万户的基本生活保障。另一方面，其健康发展对国民经济平稳运行具有重要意义，事关经济结构和经济发展质量的优化，还影响金融体系稳定。从这个角度看，房地产市场不是一般的市场，也不可能靠一种手段进行调节。
当然，反对的声音也有其价值，至少可以提醒地方政府，出台政策需慎之又慎，既要科学决策，也要因势利导。要促进住房实际需求的平稳释放，避免误伤刚需购房群体。同时，也要对政策的出发点、实施细则、预期效果等作出详细说明，让市场各方能够充分理解。唯有如此，好政策才能被理解，好政策才能有好效果。
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