黄俊毅

原标题：羊肉大跌？养羊亏损？并非如此

近来，有消息称，羊肉价格大跌、养羊亏损，实际情况到底如何？

“今年春节过后，羊肉及活羊价格都有所回落，但下跌幅度未超过10%，总体仍处于历史同期最高水平。”农业农村部肉羊监测预警首席专家、中国农业大学经管学院教授肖海峰说。

先看羊肉价格。农业农村部全国500个县集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测数据显示，全国羊肉均价自2021年第7周（采集日为2月17日）的88.05元/公斤开始下跌，至2021年第32周（采集日为8月11日）为82.00元/公斤，累计下跌6.87%，但同比仍上涨3%。

再看活羊价格。农业农村部全国100个养羊大县监测数据显示，山羊出栏价格从3月份开始下跌，7月份均价为43.62元/公斤，较3月份的44.90元/公斤下降了2.85%，但同比仍上涨4.41%。绵羊出栏价格从4月份开始下跌，7月份均价为32.49元/公斤，较4月份的35.44元/公斤下降了8.32%，但同比仍上涨1.53%。

肖海峰告诉记者，自2016年10月份至今，我国羊肉价格虽然每年都有季节性波动，但整体上呈现上涨态势。2016年10月均价为54.27元/公斤，到2021年2月份已涨到87.15元/公斤，涨幅达60.58%。

专家表示，虽然同比上涨，但环比下跌，原因可从供给、消费两方面分析。

从供给看，国内养殖和进口增量都较大。自2017年下半年以来，市场行情好，养殖户养羊积极性高涨，肉羊养殖数量增加。国家统计局数据显示，今年上半年全国羊肉产量为210万吨，同比增长6.8%。海关数据显示，今年上半年我国进口羊肉24.3万吨，较去年同期增长18.1%。此外，因天热肉羊生长较慢、羊价看跌，部分养殖户提早出栏。

从消费看，季节消费、替代消费都有下降。按照往年规律，进入夏季，由于气温较高，羊肉消费量会出现季节性下降。据测算，猪肉价格下降1%，羊肉需求将下降0.246%，今年由于猪肉价格大幅下跌，消费者更多选择消费猪肉，替代了一部分羊肉消费需求。

虽然羊肉价格变化不明显，但养羊收益发生了一些变化。

数据显示，受活羊价格下降影响，7月份标准体重45公斤出栏绵羊每只平均纯收入为590元，较本年度最高点4月份的680元下降了13.2%，但同比仍上涨3.21%。7月份30公斤标准体重每只出栏山羊平均纯收入为713元，较本年度最高点5月份的743元下降了4%，但同比仍上涨5.03%。

分不同养殖模式看，绵羊自繁自育户平均每只出栏纯收入由4月份的894元/只下降到7月份的833元/只，下降了6.82%；绵羊专业育肥户平均每只出栏纯收入由4月份的466元/只下降到7月份的346元/只，下降了25.8%。

肖海峰认为，目前养羊效益确实有所下滑，特别是绵羊专业育肥效益下滑幅度较大，原因主要有三个，一是当时购进羔羊价格较高，在1100元左右；二是由于玉米价格上涨导致育肥成本较高；三是前一段行情好，养殖户为多赚钱而养大羊，但大羊比正常体重羊出栏价格每公斤低11元左右。

为何绵羊出栏价格下降幅度更大？肖海峰告诉记者，近年来我国绵羊、山羊养殖数量发生了较大变化。2010年我国绵羊、山羊存栏量各有1.4亿只，到2020年，绵羊存栏增加到1.7亿只，山羊存栏减少到1.3亿只。此消彼长的原因是2011年我国实行草原生态保护补奖政策，实行禁牧、草蓄平衡等措施，山羊因不太适合舍饲养殖，存栏数量逐年下降。

接下来，羊肉价格和养羊效益会有什么变化？肖海峰表示，下半年羊肉消费逐渐进入旺季，特别是随着中秋、国庆及元旦的到来，羊肉消费需求将会继续增加。肉羊出栏也将逐渐进入旺季。农业农村部监测数据显示，今年1月份至3月份累计新生羔羊较去年同期增长4.19%，这些羊大部分会在年内出栏，预计今年可能是2017年以来羊肉供应增加幅度最大的一年。预计下半年羊肉价格、肉羊出栏价格将有所回升，但不可能恢复到年初的高水平。从养殖效益上看，年内肉羊养殖效益虽然比不上年初，但不会有太大变化。

(责编：赵超、陈键)