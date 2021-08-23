马春阳

原标题：券商纷纷推出资本补充计划

今年以来，券商“补血”动作频频。近日，国金证券发布2021年度非公开发行A股股票预案，成为年内第八家启动定增的证券公司。

国金证券定增公告显示，公司拟募集资金总额60亿元，本次非公开发行A股股票数量不超过7亿股。扣除发行费用后，全部用于资本中介业务投入、证券投资业务投入、向全资子公司增资、信息技术及风控合规投入和补充营运资金及偿还债务。

对于本次非公开发行股票的背景和目的，国金证券表示，资本规模是证券公司提高综合竞争力和风险抵御能力的核心因素之一，较强的资本实力是公司实现战略目标和持续健康发展的重要保障。与此同时，证券行业传统经纪业务的占比日趋下降，国内券商开始摆脱仅依靠牌照和通道类业务的轻资产模式，资本实力对于券商发展质量、发展潜力、发展空间的重要性极大提升。

“为积极把握资本市场发展机遇，券商通过非公开发行A股股票或其他融资方式进一步增强资本实力，从而提高自身的综合竞争力。”川财证券首席经济学家陈雳认为，券商进行资本补充主要为应对当前环境下的展业要求。目前，国内资本市场的发展正逐渐构建证券业新生态，证券行业分层分化竞争态势加剧，同时，外资券商也纷纷布局国内市场，证券行业竞争进一步白热化。

今年以来，已有12家券商启动再融资“补血”方案，拟募资总额合计不超过1256.24亿元。其中，长城证券、粤开证券等8家券商以定增的方式拟募资合计不超过643.24亿元，中信证券、东方证券等4家券商以配股方式拟募资额合计不超过613亿元。

从募集资金的用途看，除了部分资金拟用于偿还债务外，自营业务和信用业务为今年来券商定增募资的主要投向。从国金证券本次募资具体投入来看，资本中介业务投入不超过20亿元，证券投资业务投入不超过15亿元。此前，长城证券拟投入不超过50亿元用于资本中介业务、不超过25亿元用于证券投资业务，两项业务合计使用资金占比达到75%；粤开证券拟投入不超60亿元用于投资与交易类、不超40亿元用于信用交易业务，两项业务合计使用资金占比66.7%。

尽管募资计划规模颇大，但从今年已完成的募资情况来看，通过配股融资的效果十分理想，基本实现拟募资预计额度，而通过定增融资的效果差异较为明显。

具体看，在已完成定增融资的券商中，多家券商出现实际募资额与预计募资额相差较多的情况。例如，浙商证券实际募集资金28.05亿元，而定增方案预计募资额上限为不超过100亿元；天风证券实际募集资金81.79亿元，而预计募资额不超过128亿元。

值得一提的是，这两家定增募资额大幅“缩水”的券商，其大股东均未参与认购。“公司原有股东是否参与定增对于投资者是一个重要的参考标准，因为公司的大股东都选择不参与定增，也在一定程度上反映股东自身的‘信心不足’。而往往大股东愿意斥资增持的公司，则更容易得到投资者信任，更容易取得融资的成功。”陈雳表示。

(责编：赵超、陈键)