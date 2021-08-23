于 泳 李晨阳

原标题：投资型保险，能放心买吗

中国银保监会最新数据显示，今年上半年，人身险公司原保费收入19756亿元，同比下降1.07%。然而，投连险实现了逆势扩张。上半年，人身险公司投连险独立账户新增交费达384亿元，同比增长117%，不仅规模大增，投连险的阶段性业绩表现也较稳健。

投连险全称投资连结保险，集保障与投资于一体，保单在提供人寿保险时，其价值与保额取决于投资成绩。来自华宝证券的数据显示，今年上半年，纳入统计的212个投连账户中，有193个取得正收益，占比高达91%。

低利率或是规模翻倍主因

北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾在接受经济日报记者采访时表示，今年上半年投连险规模翻倍，一方面是因为现有的主要投资渠道表现不佳，银行存款利率过低，资本市场波动较大，投连险成了越来越多投资者关注的险种。另一方面是投连险对万能险有一定的替代作用。与以往比较，今年上半年万能险的表现也不尽如人意，这一定程度上增加了投连险的吸引力。

记者在采访中了解到，投连险收益主要来自投保人通过保险公司向股票、基金、债券、货币等资本市场进行投资所获利得。在投资账户部分，投连险同一个险种旗下能够设立多个投资账户，投资者可以按照自身风险承受能力与投资需要，自行选择将资金重点放入哪个账户。同时，投连险交费方式灵活，在市场环境变化时投保人可以根据自身需求，调整不同投资账户的资产配置比例，从而实现调整收益预期与控制风险。

以华宝证券的分类为例，投连账户包括指数型账户、激进型账户、混合型账户、债券型账户、货币型账户以及类固定收益型账户。其中，激进型账户权益配置比例最高，在70%以上，混合型账户权益配置比例次之。今年上半年收益率超10%的投连险账户共有11个，其中激进型账户7个，混合型账户4个；收益率超15%的投连险账户有6个，其中激进型账户4个，混合型账户2个。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，去年资本市场回报较好，消费者看到收益水平上升后，不少人增加了对投资类保险的配置。另外，虽然万能险的投资性较强，但其较高的结算率在去年8月部分险企被约谈后普遍下调，使得投连险的优势凸显。当前，险企在积极调整个人代理人管理机制，人海战术的作用减弱，而投连险多依靠自银保渠道，受到的影响较小。

“市场向好时，将稳健的避险型账户资金转换到更为积极的成长型账户，从而获得额外收益；当市场波动剧烈的时候，会进行反向操作，这对于看重产品增值能力的投保人来说，能够较好满足他们的诉求。”业内人士分析称，越来越多的投保人期望产品具备保障功能的同时还要有财富增值能力，那么投连险自然受到了青睐。

有优势也有短板

既然投连险有如此的灵活性，那么是不是比银行理财产品、券商资管产品、证券投资基金更“能打”呢？王向楠认为，与银行理财产品、基金相比，投连险有自身的优势。那就是所有的投连险产品均有基本的风险保障功能，在保障的基础上为投保人理财。目前，保险公司普遍经营稳健，无法完全履约的风险很低。

如同硬币的两面，投连险也有短板。近年来，投连险的各类管理费用在不断降低，但总费用仍高于同类投资结构的基金和银行理财产品。记者查阅多款投连险产品的合同文本发现，投连险收费项目主要包括初始费用、风险保费、账户和资产管理费、手续费以及退保费。初始费用是交纳的保费在进入投资账户之前扣除的费用，也是对投保人影响较大的一项费用。此外，无论是否有收益，保险公司都会收取发生资金运转时产生的手续费。“从现有的产品看，不同投连险的投资风格差异比较小，比如在高收益高风险类别上可供投保人选择的产品就较少。”王向楠说。

事实上，投连险净值表现与保险公司投研团队的实力，以及操盘经理的投资能力密切相关。保险公司为保户单独设立投资账户，由专门的投资专家负责运作，投资部分运作透明，各项费用的收取比例分项列明，保费的结构、用途、价格均会列出，且每月会向客户公布投资单位价格，客户每年还会收到年度报告。

“尽管险资整体投资风格稳健，运作团队也很专业，但投连险账户是和市场挂钩的。特别是激进型账户，收益率和资本市场冷暖息息相关，随着市场波动，投连险可能大赚，也可能巨亏，风险完全由投资者承担。”一位保险资管从业人员告诉记者。

“由于投连险市场基数较小，对市场波动也更敏感。”王绪瑾认为，虽然投连险风险较高，但是随着国民收入水平的不断提高，对保险产品的需求也更加多元化。需求引导供给，投连险这种投资功能突出的保险产品也能够满足市场不同层次需求的某个方面。

高风险考验投资者承受力

值得注意的是，买了投连险不一定能拿到高收益，甚至会亏损。也就是说，投资账户不承诺投资回报，投资账户的所有投资收益与损失均由投保人自行承担。而且，与其他理财产品相比，投连险投资期限较长，本金在一定期限内不能退出，否则会造成损失。

“对于短期资金需求较强或中低收入人群而言，不太适合购买投连险。”王绪瑾表示，投连险比较适合收入水平较高，以投资为主，保障为辅，追求资金高收益且具备高风险承受能力的激进型投保人。

王向楠则认为，对保险行业来说，既要提升对各类自然灾害、意外事故和疾病等纯粹的较短期风险的保障程度，也要关注技术进步、社会结构变革中蕴含的新风险，还要关注老龄化、经济周期变动带来的中长期风险。保险公司可以根据投保人已经认知到的风险来设计投连险产品，大力丰富产品类型，通过对投资领域、投资期限和投资标的的不同组合，让账户价值更体现出对投保人的风险保障作用。

对于具备风险承受能力的投资者来说，如果决定购买投连险，专家建议，首先选择正规渠道投保，签约前要认真评估自身经济状况与风险承受能力；其次仔细阅读每一项保险条款，不要遗漏任何细节。若有不清楚之处，应及时请客服人员答疑解惑，知悉全部保险合同内容后再签字投保。需要特别注意的是，作为保险产品，投连险也有“犹豫期”，即投保人在收到保险合同后一定天数内，如不同意保险合同内容，可将合同退还保险人并申请撤销。但是因为与投资账户联结，如果投保人选择犹豫期内投资，即使在犹豫期内退保，仍有可能拿不回全部保费。

(责编：赵超、陈键)